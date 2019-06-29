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РИА Новости

Украинские дипломаты анонсировали встречу конгрессменов США с Зеленским

01:59
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Делегация конгрессменов США 30 июня - 1 июля посетит Украину, в ходе визита запланированы встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и руководством "Нафтогаза Украины", сообщает посольство Украины в США.
"Тридцатого июня - первого июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. В рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство Украины в Вашингтоне
21 мая, 13:02
Имидж – ничто, фейки – все. Как опозорилось украинское посольствоПосольство Украины в США очень хотело рассказать всем, как плохи СССР и Россия, выкладывало для этого фото в Twitter, старалось. Но получилось почему-то наоборот.
Как сообщает посольство, у конгрессменов запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения проблем энергетической безопасности.
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Нафтогаз УкраиныКонгресс СШАВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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