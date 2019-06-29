Украинские дипломаты анонсировали встречу конгрессменов США с Зеленским

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Делегация конгрессменов США 30 июня - 1 июля посетит Украину, в ходе визита запланированы встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и руководством "Нафтогаза Украины", сообщает посольство Украины в США.
"Тридцатого июня - первого июля Украину посетит двухпартийная делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Стэнли Хойер. В рамках визита делегации, в состав которой входят также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Как сообщает посольство, у конгрессменов запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством НАК "Нафтогаз Украины" для обсуждения проблем энергетической безопасности.