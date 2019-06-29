Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T01:34Z
https://ria.ru/20190629/1556035091.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Мексика представила на саммите G20 план развития Центральной Америки

01:34
155
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Мексика представила в рамках своего участия в саммите G20 в японской Осаке всеобъемлющий план развития Центральной Америки, сообщает в пятницу мексиканский МИД.
По сообщению ведомства, целью плана является продвижение взаимодействия между возможными донорами развития региона и нахождение дополнительных сфер сотрудничества.
Глава МИД Мексики заявил 21 июня, что рассчитывает провести встречи с представителями развитых стран для оказания ими помощи при решении проблемы миграции из стран Центральной Америки. Ранее Эбрард объявил, что Мексика выделяет 30 миллионов долларов Сальвадору по программе социального развития стран Центральной Америки для предотвращения миграции.
В июне США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед фактом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч бойцов Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе.
Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них, сообщал Национальный институт миграции страны.
Американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее дочери. 12 июня 2018
12 апреля, 15:44
Снимок плачущей на границе США девочки выиграл World Press Photo
000000
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеЦентральная АмерикаБольшая двадцаткаМексикаВ мире
Рекомендуем
В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"
РИА
Новости
Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни
И.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Лента
новостей
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Силуанов заявил об опасности торговой войны между Китаем и США для России
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
"Олигарх" Гапонцев и минфин США предварительно достигли мирового соглашения
Депутаты во время заседания Национальной ассамблеи в Париже. Архивное фото
Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин оценил перспективы продления СНВ-3
Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Архивное фото
Байден пообещал бороться с расизмом в США
Российский космонавт Олег Новицкий. Архивное фото
Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона
Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
Элтон Джон возразил Путину
Военные в Ливии
Спецпосланник ООН заявил о возвращении сторон конфликта в Ливии к диалогу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп и Абэ обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР
Петр Порошенко
Порошенко испугался, что Киев не предупредили о встрече Путина с Трампом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш обсудил с Абэ и Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
02:37Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G
02:34Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
02:29Элтон Джон возразил Путину
02:22Власти США ожидают снижения числа нелегальных пересечений границы на 25%
02:10Путин оценил перспективы продления СНВ-3
02:00Судебный процесс по делу экс-миллиардерши Холмс откроется в 2020 году
01:59Украинские дипломаты анонсировали встречу конгрессменов США с Зеленским
01:58Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни
01:34Мексика представила на саммите G20 план развития Центральной Америки
01:32В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"
01:23Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона
01:19Силуанов заявил об опасности торговой войны между Китаем и США для России
01:19Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
01:13В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
01:04Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
00:59Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании
00:55Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате
00:52"Олигарх" Гапонцев и минфин США предварительно достигли мирового соглашения
00:44Трамп чувствует "свободу рук" в диалоге с Россией, считает Слуцкий
Лента новостейМолния