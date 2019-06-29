В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Вторые дебаты претендентов на номинацию Демократической партии в президенты США побили по числу зрителей партийный рекорд и почти сравнялись с финалом культового сериала "Игра престолов".

В этом году на выдвижение в президенты от демократов претендует более 20 человек, так что первые дебаты пришлось разделить на два раунда. В четверг в дебатах приняли участие четверо из пяти наиболее популярных в опросах кандидатов — Джо Байден, Берни Сандерс, Камала Харрис и Пит Буттиджич.