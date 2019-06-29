Силуанов заявил об опасности торговой войны между Китаем и США для России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Торговая война между Китаем и США может негативно повлиять на российскую экономику и привести к снижению экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Торговая война между Китаем и США может негативно повлиять на российскую экономику и привести к снижению экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT

"Это снижение товарооборота, взаимной торговли, снижение потоков капитала, тех же инвестиций. Это также падение спроса на глобальные товары, которыми торгует и Россия. Сокращение экспорта российских товаров влияет на нашу экономику. Мы — часть мировой экономики. Когда две крупнейшие экономики спорят между собой, это, конечно, касается и ситуации в экономике других стран", — пояснил глава Минфина.

Он отметил, что Москва ориентирована на то, чтобы торговые войны в других странах минимально влияли на российскую экономику. Силуанов добавил, что России необходимо быть готовой предложить собственные товары государствам, в которых усложняются условия торговли.

"Поэтому нам надо активнее развивать торговые отношения с китайскими партнерами, что мы уже делаем. И у нас растёт товарооборот с Китаем — 108 миллиардов долларов за прошлый год, стоит задача увеличить эту цифру до двухсот миллиардов. Это не связано с какими-то ограничениями и торговыми войнами. Это обусловлено тем, что нам нужно продвигать свой товар вне зависимости от того, есть торговые конфликты или нет", — заключил министр.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон увеличил сборы до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Ранее ставка пошлины составляла десять процентов.