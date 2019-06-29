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РИА Новости
Культура

Что мне дождик проливной: Велоночь в Москве пройдет при любой погоде

Вчера, 05:39
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкVIII Пушкинская велоночь
VIII Пушкинская велоночь
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. XII Московская Международная Велоночь пройдет 29 июня во дворах и скверах столицы. В этот раз тема выбрана – "Все призраки Москвы", сообщается в пресс-релизе мероприятия.
Каждое лето Велоночь показывает города с новой стороны, представляя тематические маршруты. На этот раз в Москве вместо ночи все начнется еще вечером, а ездить можно будет самостоятельно по историческим дворам на чем угодно: на велосипеде, самокате, скейте, бегом, да хоть на такси.
Событие посвящено 232-летию со дня рождения Антония Погорельского – отца русского фэнтези. Главной площадкой станет Музей Москвы. Специально для фестиваля историки музея создали экскурсию по Провиантским складам.
Маршрут пройдет через двор Булгакова, Сухаревскую башню, дом-музей Николая Островского, Музей Востока, сквер площади Пречистенских ворот, дворы ВХУТЕМАСа, Сандуновских бань и Музея Москвы.
Карту всех дворов с расписанием событий можно будет получить после бесплатной регистрации на сайте Velonotte.com.
Международная акция Велоночь. Архивное фото
22 августа 2018, 15:32
В Москве определили новый маршрут "Велоночи"
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