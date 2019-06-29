Что мне дождик проливной: Велоночь в Москве пройдет при любой погоде

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости . XII Московская Международная Велоночь пройдет 29 июня во дворах и скверах столицы. В этот раз тема выбрана – "Все призраки Москвы", сообщается в пресс-релизе мероприятия.

Каждое лето Велоночь показывает города с новой стороны, представляя тематические маршруты. На этот раз в Москве вместо ночи все начнется еще вечером, а ездить можно будет самостоятельно по историческим дворам на чем угодно: на велосипеде, самокате, скейте, бегом, да хоть на такси.