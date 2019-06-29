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РИА Новости
Туризм

В немецком Мангейме проезд в общественном транспорте может стать бесплатным

Вчера, 11:01
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© Depositphotos / Serg64Город Мангейм, Германия
Город Мангейм, Германия
© Depositphotos / Serg64
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти немецкого Мангейма с апреля 2020 года планируют отменить плату за проезд в общественном транспорте. Нововведение будет действовать не только для жителей города, но и для туристов, сообщает "Евро Пульс".
Таким образом чиновники хотят стимулировать владельцев личных автомобилей отказаться от их использования, снизив тем самым уровень загрязнения воздуха.
Еще четыре немецких города – Эссен, Бонн, Рейтлинген и Херренберг — стали участниками федеральной немецкой программы субсидирования городского транспорта. Хотя проезд там не стал бесплатным, цены на билеты заметно снизились.
Мангейм – не первый европейский город, который планирует полностью или частично отменить плату за общественный транспорт. Недавно власти Брюсселя предложили сделать свободным проезд на городском транспорте в выходные, а в Праге – в дни, когда в городе сильный смог.
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