В немецком Мангейме проезд в общественном транспорте может стать бесплатным

Еще четыре немецких города – Эссен, Бонн, Рейтлинген и Херренберг — стали участниками федеральной немецкой программы субсидирования городского транспорта. Хотя проезд там не стал бесплатным, цены на билеты заметно снизились.

Мангейм – не первый европейский город, который планирует полностью или частично отменить плату за общественный транспорт. Недавно власти Брюсселя предложили сделать свободным проезд на городском транспорте в выходные, а в Праге – в дни, когда в городе сильный смог.