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РИА Новости
Туризм

В Копенгагене могут ограничить количество электросамокатов

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Дания
Зарубежные страны. Дания
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Копенгагена планируют ограничить количество электросамокатов, которые можно взять напрокат в центре, сообщает "ЕвроПульс".
По оценкам мэрии, в центральных районах датской столицы должно быть не больше трех тысяч электросамокатов и велосипедов, взятых в аренду. При этом у каждого из двух сервисов проката уже есть несколько сотен транспортных средств, и эти фирмы собираются расширяться.
В начале года водителям электросамокатов в Копенгагене разрешили ездить по велодорожкам, и они стали вытеснять велосипедистов. Также электросамокаты могут передвигаться по пешеходным зонам, что создает проблемы горожанам и гостям города.
Во многих европейских странах власти стимулируют использование этих транспортных средств для улучшения качества воздуха и облегчения трафика. Вместе с тем, из-за увеличивающегося количества электросамокатов муниципалитеты некоторых городов стали вводить ограничения на их вождение.
Так, в Париже ограничена скорость для этого вида транспорта и введен штраф за неправильную парковку. А в Швеции после несчастного случая с участием электросамоката и регулярных обращений водителей в травмпункты, такой транспорт планируют и вовсе запретить.
Антверпен, Бельгия
5 июня, 08:00
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