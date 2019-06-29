В Копенгагене могут ограничить количество электросамокатов

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Копенгагена планируют ограничить количество электросамокатов, которые можно взять напрокат в центре, Власти Копенгагена планируют ограничить количество электросамокатов, которые можно взять напрокат в центре, сообщает "ЕвроПульс".

По оценкам мэрии, в центральных районах датской столицы должно быть не больше трех тысяч электросамокатов и велосипедов, взятых в аренду. При этом у каждого из двух сервисов проката уже есть несколько сотен транспортных средств, и эти фирмы собираются расширяться.

В начале года водителям электросамокатов в Копенгагене разрешили ездить по велодорожкам, и они стали вытеснять велосипедистов. Также электросамокаты могут передвигаться по пешеходным зонам, что создает проблемы горожанам и гостям города.

Во многих европейских странах власти стимулируют использование этих транспортных средств для улучшения качества воздуха и облегчения трафика. Вместе с тем, из-за увеличивающегося количества электросамокатов муниципалитеты некоторых городов стали вводить ограничения на их вождение.