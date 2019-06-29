Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T08:01Z
https://ria.ru/20190629/1556021845.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155600/41/1556004151_0:236:3118:1991_1036x0_80_0_0_dae36c0c0704a513a3384d455f5775b5.jpg
РИА Новости

Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну

Вчера, 08:00
157502
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Интервью Владимира Путина флагману мировой финансовой прессы Financial Times буквально взорвало мировое инфополе. Обычно за интервью политических лидеров финансовым СМИ следят в основном трейдеры, финансисты и чиновники экономических министерств и ведомств разных стран, но в данном случае тезисы российского лидера вышли далеко за рамки финансовых вопросов и уже сейчас можно смело предсказывать, что это интервью Путина станет источником ярких и острых цитат для самой широкой западной аудитории. Во-первых, российский лидер продемонстрировал такой уровень неполиткорректности, который в современном мире не может себе позволить ни один западный политик. Во-вторых, интервью Путина выглядит как обвинительный акт, составленный против "глобального либерализма", что шокировало многих на Западе. И самое главное: российский президент сделал мощную заявку на глобальное идеологическое лидерство. У миллионов жителей планеты теперь есть политик, который не стесняется говорить о том, что упоминать запрещено, и политик, который исповедует вполне классические ценности, которые оказались под жестким запретом на Западе.
Если суммировать реакцию западных СМИ (на момент написания этой колонки), то получается, что в западном инфполе максимальный интерес вызвали три тезиса российского лидера. Это очень заметно по заголовкам: "Владимир Путин говорит, что либерализм "устарел" и восхваляет Дональда Трампа как "талантливого человека"" (британская The Telegraph), "Путин оценивает Трампа как "талантливого", говорит, что либерализм "устарел"" (американское политическое издание The Hill), "Западный либерализм устарел, предупреждает Путин накануне встречи с Терезой Мэй" (британская The Guardian).
Почти все СМИ (а реакций очень много) пишут именно про "устаревший либерализм" и лишь Euronews интересуется хоть чем-то, кроме критики либерализма и оценки политических талантов президента Трампа, и сообщает со ссылкой на агентство Рейтер: "Путин заявил, что сделка по (сокращению. — Прим. ред. ) добычи нефти помогла стабилизировать мировые рынки".
Из этого краткого исследования можно сделать два важных вывода. Первый: ни о какой информационной изоляции России или превращении России во второстепенного (и никому не интересного) регионального игрока не может быть и речи. На мировой арене есть всего три политических лидера, чьи оценки, данные в интервью иностранному изданию, немедленно станут топовой новостью на всех континентах, — это Путин, Си и Трамп. Второй вывод: российский лидер нанес вербальный удар по болевой точке западного политического дискурса. Тема критики современного западного "либерализма" оказалась до такой степени болезненной, что игнорировать ее совершенно невозможно.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 июня, 08:00
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Если оставить за скобками вопрос политических талантов Дональда Трампа, то из всего интервью западные СМИ обычно извлекают две цитаты: "есть современная так называемая либеральная идея, она, по‑моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам — наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает и надо бы вспомнить об интересах коренного населения", и "эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения". С точки зрения редакторов и журналистов, работающих в западном инфополе, вероятно, именно эти цитаты являются доказательствами, что Владимир Путин — враг всего того доброго и светлого, что есть в западном (либеральном) мире, но это как раз тот случай, когда все антипутинские усилия западных СМИ работают на улучшение имиджа российского президента.
Если посмотреть на реакцию рядовых пользователей соцсетей, то легко заметить, что Путин сказал вслух то, о чем очень многие на Западе хотели бы сказать, но не могут, — из страха потерять работу, репутацию или даже свободу. Более того, российский президент оказался единственным европейским политиком, который может себе позволить такие заявления, и это интервью показывает, что он намного свободнее в своих высказываниях, чем условный Дональд Трамп, который (несмотря на всю свою экстравагантность и лихую риторику) должен в большинстве случаев демонстрировать почтительное отношение к либеральной идеологии и ее ценностям. Из всего интервью западный обыватель, скорее всего, запомнит простой принцип: где Путин — там свобода, и отметит для себя, что российский президент говорит правду, которая колет глаза западному политическому истеблишменту.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
11 июня, 08:00
Первая технологическая война: почему первым ее объявил Путин
Когда западное экспертное сообщество немного оправится от шока, оно обязательно обвинит Путина в том, что он якобы является идеологическим вдохновителем или даже тайным лидером всех правых (а также ультраправых), националистических и антисистемных движений планеты. Но и это скорее пойдет на пользу его международному имиджу.
Главная причина болезненной реакции наших западных партнеров заключается в том, что Владимир Путин дал железное в своей логичности объяснение тому политическому феномену, который терзает сознание вашингтонских, лондонских и брюссельских экспертов.
В их мире история должна была давным-давно закончиться в соответствии с прогнозами Фукуямы, а вместо этого случился Брекзит, избрался Трамп, а Евросоюз погрузился в такой системный кризис, что продолжение его существования после очередных выборов в Европарламент называют настоящим успехом. Конечно, публике предлагают поверить в "объяснения для плебеев". В такие, например, как "русские хакеры купили рекламу в фейсбуке и из-за этого случился Брекзит". Но экспертному сообществу для своего личного понимания хочется услышать что-то более разумное, при этом смелости признать очевидные системные проблемы ни у кого нет. А у Путина эта смелость есть, и его чеканная формулировка "современная так называемая либеральная идея, она <...> себя просто изжила окончательно" — это, по сути, правильный ответ на главный вопрос современного западного мира.
Президент США Дональд Трамп
3 июня, 08:00
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Даже если западные политики и эксперты не захотят принять это объяснение, реальность от этого не изменится. Консервативный и популистский реванш не просто неизбежен, он уже набирает обороты во всем мире, и вместо грубого "либерального идеализма" (который декларирует гуманизм, а ведет себя по-людоедски) в мировой политике постепенно начнет доминировать прагматичный реализм, который так выгоден России и который так не любят многие русофобы на Западе. Это не значит, что Россию в целом и Владимира Путина в частности начнут любить западные партнеры, да этого и не нужно. Это значит, что наконец-то есть шанс на то, что мировую политику будут обсуждать лидеры, для которых их действительные национальные ценности и интересы важнее идеологий.
2072352591072
Обсудить 69
Дональд ТрампВладимир ПутинВ миреАвторы
Популярные комментарии
Судя по комментариям в интернете, большинство читателей полностью согласны с мнением Путина о современном либерализме. Тот факт, что западные мейнстримовые СМИ пытаются Путина критиковать, вызывает, опять же в интернете, протест людей. Элиты, своими газетами, "стреляют" себе в ногу.
29 июня, 08:31
sam rud
167300110
Судя по нашим СМИ вся Америка и Европа только т делает , что слушает Путина и восхищается его смелостью и " неполиткорректностью". Как жаль , чтов самой России нет такого политика который бы с центральных ТВ и СМИ мог бы так же открыто высказаться о "достижениях " Путина внутри России и о том, чем реальный рейтинг отличается от "Соловьиного".
29 июня, 13:01
Сергей Бумбараш
23001217
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
РИА
Новости
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Лента
новостей
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Президенты США и России против западных СМИ: почему Трамп так их троллит
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
"Золотая" стратегия России сработала. Остальные берут пример
Здание Совета Европы
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния