Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну

Если суммировать реакцию западных СМИ (на момент написания этой колонки), то получается, что в западном инфполе максимальный интерес вызвали три тезиса российского лидера. Это очень заметно по заголовкам: "Владимир Путин говорит, что либерализм "устарел" и восхваляет Дональда Трампа как "талантливого человека"" (британская The Telegraph ), "Путин оценивает Трампа как "талантливого", говорит, что либерализм "устарел"" (американское политическое издание The Hill ), "Западный либерализм устарел, предупреждает Путин накануне встречи с Терезой Мэй" (британская The Guardian ).