Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Vitek CR, Wharton M. Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a Pandemic Disease. Emerg Infect Dis. 1998;4(4):539-550. https://dx.doi.org/10.3201/eid0404.980404 Вспышка дифтерии, случившаяся в России в начале 1990-х годов, главным образом затронула взрослых, которые отказались от ревакцинации. Среди заболевших было только 35 процентов детей в возрасте до 15 лет