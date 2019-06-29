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РИА Новости

Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Yuri DyachyshynПодготовка к вакцинации против кори во Львове, Украина
Подготовка к вакцинации против кори во Львове, Украина
© AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Большая часть населения планеты доверяет ученым и врачам, 84 процента считают вакцины эффективными, 79 — безопасными. Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий. В богатых странах, таких как Франция и Япония, доверие к вакцинации падает. Лидером же антипрививочных настроений стала Украина, где 61 процент населения считает прививки вредными. Неудивительно, что там второй год подряд свирепствует корь. РИА Новости вспомнило еще несколько случаев из недавней истории, когда отказ от вакцинации приводил к эпидемиям.

Страна небезопасных прививок

В 1974 году в Японии умерла маленькая девочка, вероятно, от осложнений, связанных с прививкой от коклюша. Эта вакцина содержала убитую бактерию и действительно приводила к неприятным последствиям. Спустя год от этой же прививки погиб второй ребенок, и правительство полностью приостановило вакцинацию от коклюша на три месяца.
Затем прививки все-таки стали делать, но не в трехмесячном возрасте, как ранее, а с двух лет. При этом огромное число родителей отказывались вакцинировать своих детей. По данным японских инфекционистов, в 1976 году только один ребенок из десяти получал защиту от коклюша.
Эта ситуация почти не менялась до 1981 года, когда в Японии наконец не появилась более безопасная вакцина. И уже к концу 1982 года число привитых детей достигло 80 процентов. В 1988 году первую вакцину от коклюша снова стали ставить в трехмесячном возрасте.
За семь лет практически полного отказа от вакцинирования уровень заболеваемости опасной инфекцией в Японии вырос почти в десять раз. Причем страдали дети. Так, в 1980-м году из почти 14 тысяч случаев коклюша 13 тысяч приходились на пациентов в возрасте до девяти лет. После возврата к прививкам ситуация постепенно стабилизировалась, и уже к концу 1980-х коклюшем в стране ежегодно заболевало не больше пятисот человек.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Stanley Plotkin et al. Vaccines. Elsevier, 6th June 2017. Hardcover ISBN: 9780323357616С 1976 по 1981 год в Японии от коклюша прививали только десять процентов детей. В результате уровень заболеваемости этой инфекцией вырос почти в десять раз
Уровень заболеваемости коклюшем в Японии с 1947 по 1990 годы
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Stanley Plotkin et al. Vaccines. Elsevier, 6th June 2017. Hardcover ISBN: 9780323357616
С 1976 по 1981 год в Японии от коклюша прививали только десять процентов детей. В результате уровень заболеваемости этой инфекцией вырос почти в десять раз

Дифтерия из СССР

На излете советской власти нечто подобное случилось и в нашей стране. Речь идет о дифтерии — инфекционном заболевании, которое чаще всего затрагивает гортань, бронхи и кожу. Антибиотики против нее малоэффективны.
К 1975 году Россия была практически свободна от этой болезни: регистрировалось около полусотни случаев дифтерии в год. Однако в середине 1980-х ситуация стала резко меняться, и к 1986 году охват вакцинацией упал до семидесяти процентов. Люди массово отказывались прививать детей и прививаться сами — большинство взрослых нуждается в ревакцинации от дифтерии каждые десять лет. Некоторые исследователи связывают это со ставшими тогда популярными антипрививочными настроениями.
Врачи. Архивное фото
19 ноября 2018, 08:36
Роспотребнадзор предупредил о дифтерии в странах Латинской Америки
В результате в первой половине 1990-х заболеваемость дифтерией в России росла на двести процентов ежегодно. Резко подскочила смертность от нее. Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда заболело около сорока тысяч человек, больше тысячи из них умерли.
Совместно со Всемирной организацией здравоохранения правительству удалось взять эту ситуацию под контроль. По всей стране проводились национальные дни прививок, людей массово прививали бесплатными безопасными вакцинами, и заболеваемость стала медленно снижаться. Достичь показателей середины 1970-х годов удалось только к началу 2000-х.
Сейчас от дифтерии привито около 97 процентов россиян, а число заболевших — не больше десяти в год.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Vitek CR, Wharton M. Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a Pandemic Disease. Emerg Infect Dis. 1998;4(4):539-550. https://dx.doi.org/10.3201/eid0404.980404Вспышка дифтерии, случившаяся в России в начале 1990-х годов, главным образом затронула взрослых, которые отказались от ревакцинации. Среди заболевших было только 35 процентов детей в возрасте до 15 лет
Уровень заболеваемости дифтерией в России с 1977 по 1995 годы
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Vitek CR, Wharton M. Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a Pandemic Disease. Emerg Infect Dis. 1998;4(4):539-550. https://dx.doi.org/10.3201/eid0404.980404
Вспышка дифтерии, случившаяся в России в начале 1990-х годов, главным образом затронула взрослых, которые отказались от ревакцинации. Среди заболевших было только 35 процентов детей в возрасте до 15 лет

В Таджикистан возвращается полиомиелит

В мае 2010 года главной мировой новостью стала вспышка полиомиелита в Таджикистане. Только лабораторно подтвержденных случаев было свыше семисот, 21 человек умер. Главным образом, пострадали маленькие дети в возрасте до пяти лет. Большинство из них навсегда потеряли возможность нормально передвигаться, ведь возбудитель болезни — полиовирус —поражает нервную систему и за считаные часы приводит к параличу. К сожалению, вылечиться от полиомиелита нельзя, но можно предотвратить заражение, если вовремя привиться.
Как раз с массовой вакцинацией в Таджикистане в то время были проблемы. За восемь лет до вспышки полиомиелита европейский регион, куда входит и Таджикистан, объявили свободным от этой инфекции. В результате в стране прививка от полиомиелита стала необязательной, и потому защиту от болезни могли получить не все дети. В 2010 году в Таджикистан из Индии завезли дикий вариант полиовируса, и инфекция стремительно распространилась среди непривитых детей.
Шприц
24 июня, 03:04
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
К июлю с помощью международного сообщества удалось справиться с начинающейся эпидемией. В Таджикистан поступило около девяти миллионов вакцин от полиомиелита, благодаря чему привили около трех миллионов детей в возрасте до 15 лет.
Сегодня случаи полиомиелита продолжают регистрировать в четырех странах мира: Нигерии, Индии, Афганистане и Пакистане. Причем на две последних приходится больше половины заболевших. Специалисты связывают такое положение дел с антипрививочными настроениями исламистов, которые укрепились в регионе. Впрочем, некоторые из них уже поняли, что справиться с болезнью без вакцинации не получится, и объявили, что прекращают войну против прививок.

Корь шагает по планете

По данным ВОЗ, с начала 2019 года уровень заболеваемости этой инфекцией мире вырос на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более подробные данные по странам появятся только в июле.
Специалисты отмечают, что широкое распространение болезни — результат отказа от прививок. Например, на Украине в эффективность и безопасность вакцин не верит 61 процент взрослого населения. Как результат — в прошлом году корь там диагностировали у более пятидесяти тысяч человек.
Эпидемия
31 августа 2018, 08:00
Мир без прививок: в Европе умирают от управляемых инфекций
В России в этом году выявили несколько сотен случаев кори, главным образом завезенной из-за рубежа. У нас доля привитого населения остается стабильно высокой. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более 97 процентов населения охвачено прививками, включенными в национальный календарь. Это выше показателя, рекомендуемого ВОЗ, — 95 процентов.
Благодаря массовой вакцинации людей от кори спасает коллективный иммунитет. Главное — не позволить антипрививочникам уничтожить его. Согласно опросу, проведенному благотворительным фондом Wellcome Trust в 140 странах, около половины россиян не доверяет прививкам. Если данные корректны, есть повод для тревоги.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Wellcome Global Monitor, part of the Gallup World Poll 2018Согласно результатам опроса, проведенного в 140 странах мира, меньше всего в безопасность прививок верят на Украине и в Японии. В России и Франции почти половина населения относится к вакцинации с недоверием
Доля населения, считающего вакцины безопасными
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Wellcome Global Monitor, part of the Gallup World Poll 2018
Согласно результатам опроса, проведенного в 140 странах мира, меньше всего в безопасность прививок верят на Украине и в Японии. В России и Франции почти половина населения относится к вакцинации с недоверием
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РИА НаукаАнна ПоповаРоспотребнадзорВОЗПакистанРоссияУкраинаВспышка полиомиелита в Таджикистане
Популярные комментарии
а вы посмотрите на свою мед карточку. Там нас прививали еще в детстве. Ничего живы здоровы ничем не болеем. Так почему сейчас это опасно? За свою тупость родители платят жизнью своих детей.
29 июня, 09:38
ccmpaukep12
41000017
А как посмотрят в свою карточку те, кого уже нет? Как мой двоюродный брат когда ему не было и 2 лет сделали прививку и лет саду и через три дня он умер. Конечно его смерть никогда не войдёт в статистику смертности от прививок. Об этом не принято говорить. Надо только называть всех мракобесами, кто хоть немного усомнится в полной безопасности прививок для своих детей.
29 июня, 10:45
Алексей Петрович
25001022
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