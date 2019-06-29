Межгосударственные отношения России и Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

26 декабря 1991 года ФРГ первой из ведущих стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР.

Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.

В 2018 году президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встречались четыре раза , а также 10 раз сверяли позиции по телефону.

18 мая Ангела Меркель Ангела Меркель посетила Сочи . В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы развития российско-германских отношений и актуальная международная проблематика.

18 августа президент РФ Владимир Путин посетил Берлин. В резиденции Мезеберг президент РФ Владимир Путин посетил Берлин. В резиденции Мезеберг состоялись российско-германские переговоры , в ходе которых лидеры России и Германии обсудили урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая "Северный поток-2".

27 октября в Стамбуле Владимир Путин в Стамбуле Владимир Путин принял участие во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. После этого была проведена двусторонняя встреча президента с канцлером Германии Ангелой Меркель.

1 декабря Владимир Путин и Ангела Меркель Владимир Путин и Ангела Меркель провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина). Особое внимание на переговорах было уделено сирийскому урегулированию.

21 мая 2019 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел.

10 мая 2018 года Москву с рабочим визитом Москву с рабочим визитом посетил Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это был первый визит в Россию Хайко Мааса после его назначения на должность главы германского внешнеполитического ведомства в марте 2018 года.

24 июля 2018 года в Берлине в Берлине состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования.

14 сентября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Берлин с рабочим визитом и провел переговоры с главой германского внешнеполитического ведомства Хайко Маасом. Состоялось совместное участие министров в церемонии закрытия российско-германского "перекрестного" Года регионально-муниципальных партнерств.

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и Германии состоялась 6 декабря в Милане "на полях" Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

18 января 2019 года глава МИД Германии Хайко Маас глава МИД Германии Хайко Маас посетил Россию с рабочим визитом . В ходе переговоров Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили различные аспекты реализации совместных проектов.

В последующем Сергей Ларов и Хайко Маас встречались 15 февраля в Мюнхене "на полях" заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности и 17 мая в Хельсинки "на полях" заседания Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ).

Россия и Германия являются участниками "нормандского процесса" и, наряду с Францией и Украиной, соавторами Минского документа по урегулированию в Донбассе.

Страны регулярно взаимодействуют по вопросам урегулирования вооруженного конфликта и борьбы с терроризмом в Сирии и продвижения мирного процесса в Ливии, по ситуации на Ближнем Востоке, проблематике межкорейского диалога и иранской ядерной программе.

Несмотря на санкционные и политические ограничители, Германия остается важнейшим в Европе торгово-экономическим партнером России. Доля Германии во внешнеторговом обороте России – 8,7% (второе место после Китая – 15,7%).

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот России и Германии внешнеторговый оборот России и Германии составил 59,606 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 34,096 миллиарда долларов и импорт – 25,510 миллиарда долларов.

За январь-апрель 2019 года оборот внешней торговли России и Германии оборот внешней торговли России и Германии составил 18,098 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 10,778 миллиарда долларов и импорт – 7,320 миллиарда долларов.

Более 85% российского экспорта приходится на минеральные продукты . Также в числе экспортируемых товаров металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Импорт в основном представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них и др.

Укрепляется инвестиционное сотрудничество . Немецкие капиталовложения в российскую экономику превышают 20 миллиардов долларов. Объем российских инвестиций в немецкую экономику составляет девять миллиардов долларов.

В России работают около пяти тысяч немецких компаний с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь, в Германии ведут бизнес около полутора тысяч предприятий с российским капиталом.

На протяжении десятилетий Россия и Германия эффективно сотрудничают в сфере энергетики. Российские поставки в Германию покрывают около трети потребностей немецкой экономики в природном газе и нефти. Реализованы многие знаковые проекты, которые внесли существенный вклад в обеспечение энергобезопасности не только Германии, но и всей Европы. В их числе "Газ в обмен на трубы", "Северный поток", в настоящее время идет прокладка трубопроводной системы "Северный поток-2".

В 2000 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ была учреждена Рабочая группа высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ).

Работа СРГ возобновилась 24 июня 2016 года в Берлине после перерыва, обусловленного позицией ФРГ в контексте украинского кризиса. Очередное 38-е пленарное заседание состоялось в Берлине 12 декабря 2018 года.

Успешно зарекомендовала себя практика регулярных встреч президента России с деловыми кругами ФРГ. 1 ноября 2018 года Владимир Путин в третий раз принял делегацию немецкого бизнеса, сформированную под эгидой Восточного комитета германской экономики. По его линии в 2018 года дан старт реализации проектной программы "Партнерство для эффективности".

Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Очередное 21-е заседание Комиссии прошло 5 июля 2018 года в Мюнхене.

В последние годы были осуществлены масштабные двусторонние проекты в культурно-гуманитарной сфере. Среди них – "перекрестные" Годы России и Германии под девизом "Вместе строим будущее" 2012-2013 годов, "перекрестные" Годы русского и немецкого языков и литературы 2014-2015 годов, "перекрестный" Год российско-германских молодежных обменов 2016-2017 годов, "перекрестный" Год регионально-муниципальных партнерств 2017-2018.

6 декабря 2018 года был дан старт российско-германскому Году научно-образовательных партнерств. Программа, рассчитанная на период до 2020 года, призвана способствовать осуществлению многочисленных совместных проектов в сфере науки и высоких технологий, а также стимулировать кооперацию в межвузовской среде, включая студенческие и иные академические обмены.

Традиционно тесными остаются двусторонние культурно-гуманитарные связи . В 2019 году в Германии проходит масштабная концертная программа "Русские сезоны", в рамках которой запланировано более 400 мероприятий. 7 января 2019 года она была открыта исполнением оперы "Иоланта" оркестром под управлением маэстро Валерия Гергиева и солистами Мариинского театра в филармонии Берлина.

На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тысяч российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.