Мода 60-х: мешок в цветок и сбоку брошка

"В журналах того времени публикуют фотографии того, что было модно в Париже несколько лет назад. Переводчики переводили статьи, конструкторы создавали одежду, но на стадии производства выяснялось, что нужных тканей нет, изготовление того или иного фасона слишком затратно, фурнитура некачественная и отличается от французской. В результате до потребителя доходила совсем другая одежда. Советские женщины, отправляясь в магазин, зачастую находили одежду, не сидящую по фигуре и не отличавшуюся оригинальностью фасона", — рассказывает Анатоль Вовк.