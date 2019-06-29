Мода 60-х: мешок в цветок и сбоку брошка

"В журналах того времени публикуют фотографии того, что было модно в Париже несколько лет назад. Переводчики переводили статьи, конструкторы создавали одежду, но на стадии производства выяснялось, что нужных тканей нет, изготовление того или иного фасона слишком затратно, фурнитура некачественная и отличается от французской. В результате до потребителя доходила совсем другая одежда. Советские женщины, отправляясь в магазин, зачастую находили одежду, не сидящую по фигуре и не отличавшуюся оригинальностью фасона", — рассказывает Анатоль Вовк.
Модель демонстрирует коллекцию осень-зима — 1958-1959 французского модельера Пьера Кардена.
Знаковым событием стал показ мод дома Christian Dior в Москве в 1959 году. Советских людей шокировали французские модели в заморских нарядах.
Модель демонстрирует коллекцию осень-зима — 1958-1959 французского модельера Пьера Кардена.
Знаковым событием стал показ мод дома Christian Dior в Москве в 1959 году. Советских людей шокировали французские модели в заморских нарядах.
Летние платья из хлопчатобумажной ткани.
Советская мода, в отличие от европейской, не несла в себе сексуального подтекста. Страна требовала выполнения планов, и женщинам нужно было одеваться так, чтобы не отвлекать никого от работы.
Летние платья из хлопчатобумажной ткани.
Советская мода, в отличие от европейской, не несла в себе сексуального подтекста. Страна требовала выполнения планов, и женщинам нужно было одеваться так, чтобы не отвлекать никого от работы.
Платье-костюм.
Скромные ансамбли из однотонных тканей были в гардеробе каждой советской женщины.
Платье-костюм.
Скромные ансамбли из однотонных тканей были в гардеробе каждой советской женщины.
Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами.
Часто эти платья сидели не по фигуре и больше походили на мешок с рукавами или без.
Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами.
Часто эти платья сидели не по фигуре и больше походили на мешок с рукавами или без.
Летнее платье из хлопчатобумажной ткани.
Низкий каблук по моде прошлого десятилетия дополняет этот образ.
Летнее платье из хлопчатобумажной ткани.
Низкий каблук по моде прошлого десятилетия дополняет этот образ.
Летнее платье.
И все же приталенные платья постепенно входили в моду.
Летние платья из хлопчатобумажной ткани.
В дополнение к платьям женщины часто заказывали или сами шили платки и косынки, которые были на пике советской моды.
Летние платья из хлопчатобумажной ткани.
В дополнение к платьям женщины часто заказывали или сами шили платки и косынки, которые были на пике советской моды.
Летние платья с цветочным орнаментом.
Линия талии либо отсутствовала, либо не была подчеркнута, что отчасти соответствовало европейской моде.
Летние платья с цветочным орнаментом.
Линия талии либо отсутствовала, либо не была подчеркнута, что отчасти соответствовало европейской моде.
Летнее платье.
Очень популярны были наряды в цветочек, напоминавшие сельскую моду.
Летнее платье.
Очень популярны были наряды в цветочек, напоминавшие сельскую моду.
Летнее платье из сатина.
Широкое распространение деревенской моды можно объяснить проходившей в это время реформой сельского хозяйства и "кукурузной эпопеей".
Летнее платье из сатина.
Широкое распространение деревенской моды можно объяснить проходившей в это время реформой сельского хозяйства и "кукурузной эпопеей".
Платья-халаты.
Принты были самыми разнообразными, но не всегда качественными. Часто в жаркую погоду они оставляли следы на теле.
Платья-халаты.
Принты были самыми разнообразными, но не всегда качественными. Часто в жаркую погоду они оставляли следы на теле.
Летние платья с вышивкой.
В моду активно входили шляпки. Часто женщины дополняли скромный наряд эффектной деталью — брошью, пояском или шляпкой.
Летние платья с вышивкой.
В моду активно входили шляпки. Часто женщины дополняли скромный наряд эффектной деталью — брошью, пояском или шляпкой.
Платье из набивного сатина.
Самые смелые модницы по фотографиям кроили и шили сами или у портних, выбирая такие варианты, которые подчеркивали бы достоинства и скрывали бы то, что нужно скрыть.
Платье из набивного сатина.
Самые смелые модницы по фотографиям кроили и шили сами или у портних, выбирая такие варианты, которые подчеркивали бы достоинства и скрывали бы то, что нужно скрыть.
Летнее платье из сатина.
Большинство все же носило одежду, фасон которой был timeless, вне времени.
Летнее платье из сатина.
Большинство все же носило одежду, фасон которой был timeless, вне времени.