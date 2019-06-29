Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T08:06Z
https://ria.ru/20190629/1555897641.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/63/1555896378_0:426:2131:1625_1036x0_80_0_0_effd8080a1812687da4fb9d6f6fa8b20.jpg
РИА Новости
Культура

Мода 60-х: мешок в цветок и сбоку брошка

Вчера, 08:00
43251
Советскую одежду периода оттепели сложно назвать модной. Иностранцам, приезжавшим в Москву, она казалась сильно устаревшей. Историк моды Анатоль Вовк объяснил РИА Новости феномен советской моды 60-х и прокомментировал съемку женской коллекции рижской швейной фабрики "Ригас пагербс" весна-лето 1966 года.
В советской моде 60-е годы — время революции. Женские жакеты простого кроя и платья сталинской эпохи с широкими плечами отходят на второй план. Появляются приталенные платья и костюмы, юбки становятся короче и пышнее.

"В журналах того времени публикуют фотографии того, что было модно в Париже несколько лет назад. Переводчики переводили статьи, конструкторы создавали одежду, но на стадии производства выяснялось, что нужных тканей нет, изготовление того или иного фасона слишком затратно, фурнитура некачественная и отличается от французской. В результате до потребителя доходила совсем другая одежда. Советские женщины, отправляясь в магазин, зачастую находили одежду, не сидящую по фигуре и не отличавшуюся оригинальностью фасона", — рассказывает Анатоль Вовк.

Отставание от мировых тенденций было огромным. В Европе уже были мини-юбки, синтетические ткани и футуристический дизайн, свои коллекции представляли Андре Курреж, Пьер Карден и Мэри Куант, а советские женщины ходили в скромных платьях в цветочек ниже колена.
© AP Photo

Модель демонстрирует коллекцию осень-зима — 1958-1959 французского модельера Пьера Кардена.

Знаковым событием стал показ мод дома Christian Dior в Москве в 1959 году. Советских людей шокировали французские модели в заморских нарядах.

Модель демонстрирует коллекцию Осень-зима 1958-1959 французского модельера Пьера Кардена
1 из 14

Модель демонстрирует коллекцию осень-зима — 1958-1959 французского модельера Пьера Кардена.

Знаковым событием стал показ мод дома Christian Dior в Москве в 1959 году. Советских людей шокировали французские модели в заморских нарядах.

© AP Photo
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летние платья из хлопчатобумажной ткани.

Советская мода, в отличие от европейской, не несла в себе сексуального подтекста. Страна требовала выполнения планов, и женщинам нужно было одеваться так, чтобы не отвлекать никого от работы.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летние платья из хлопчатобумажной ткани (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
2 из 14

Летние платья из хлопчатобумажной ткани.

Советская мода, в отличие от европейской, не несла в себе сексуального подтекста. Страна требовала выполнения планов, и женщинам нужно было одеваться так, чтобы не отвлекать никого от работы.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Платье-костюм.

Скромные ансамбли из однотонных тканей были в гардеробе каждой советской женщины.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Платье-костюм - продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс
3 из 14

Платье-костюм.

Скромные ансамбли из однотонных тканей были в гардеробе каждой советской женщины.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Александр Макаров

Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами.

Часто эти платья сидели не по фигуре и больше походили на мешок с рукавами или без.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами
4 из 14

Комбинированные платья из шерстяного трикотажа, украшенные большими пуговицами.

Часто эти платья сидели не по фигуре и больше походили на мешок с рукавами или без.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летнее платье из хлопчатобумажной ткани.

Низкий каблук по моде прошлого десятилетия дополняет этот образ.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летнее платье из хлопчатобумажной ткани (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
5 из 14

Летнее платье из хлопчатобумажной ткани.

Низкий каблук по моде прошлого десятилетия дополняет этот образ.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летнее платье.

И все же приталенные платья постепенно входили в моду.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летнее платье (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
6 из 14

Летнее платье.

И все же приталенные платья постепенно входили в моду.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летние платья из хлопчатобумажной ткани.

В дополнение к платьям женщины часто заказывали или сами шили платки и косынки, которые были на пике советской моды.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летние платья из хлопчатобумажной ткани (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
7 из 14

Летние платья из хлопчатобумажной ткани.

В дополнение к платьям женщины часто заказывали или сами шили платки и косынки, которые были на пике советской моды.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летние платья с цветочным орнаментом.

Линия талии либо отсутствовала, либо не была подчеркнута, что отчасти соответствовало европейской моде.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
8 из 14

Летние платья с цветочным орнаментом.

Линия талии либо отсутствовала, либо не была подчеркнута, что отчасти соответствовало европейской моде.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летнее платье.

Очень популярны были наряды в цветочек, напоминавшие сельскую моду.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летнее платье - продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс
9 из 14

Летнее платье.

Очень популярны были наряды в цветочек, напоминавшие сельскую моду.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летнее платье из сатина.

Широкое распространение деревенской моды можно объяснить проходившей в это время реформой сельского хозяйства и "кукурузной эпопеей".

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
10 из 14

Летнее платье из сатина.

Широкое распространение деревенской моды можно объяснить проходившей в это время реформой сельского хозяйства и "кукурузной эпопеей".

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Платья-халаты.

Принты были самыми разнообразными, но не всегда качественными. Часто в жаркую погоду они оставляли следы на теле.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
11 из 14

Платья-халаты.

Принты были самыми разнообразными, но не всегда качественными. Часто в жаркую погоду они оставляли следы на теле.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летние платья с вышивкой.

В моду активно входили шляпки. Часто женщины дополняли скромный наряд эффектной деталью — брошью, пояском или шляпкой.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
12 из 14

Летние платья с вышивкой.

В моду активно входили шляпки. Часто женщины дополняли скромный наряд эффектной деталью — брошью, пояском или шляпкой.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Платье из набивного сатина.

Самые смелые модницы по фотографиям кроили и шили сами или у портних, выбирая такие варианты, которые подчеркивали бы достоинства и скрывали бы то, что нужно скрыть.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
13 из 14

Платье из набивного сатина.

Самые смелые модницы по фотографиям кроили и шили сами или у портних, выбирая такие варианты, которые подчеркивали бы достоинства и скрывали бы то, что нужно скрыть.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Борис Кауфман

Летнее платье из сатина.

Большинство все же носило одежду, фасон которой был timeless, вне времени.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
14 из 14

Летнее платье из сатина.

Большинство все же носило одежду, фасон которой был timeless, вне времени.

© РИА Новости / Борис Кауфман
1241646526
КультураМоскваЕвропа
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
РИА
Новости
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин прокомментировал встречу с Трампом
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Лента
новостей
Кошка породы мейн-кун. Архивное фото
Названы самые распространенные заболевания среди домашних животных в Москве
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле
В Воронежской области нашли мертвым мужчину, убившего женщину и ее внука
Во Владимирской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния