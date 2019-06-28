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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков рассказал, чем подкреплен настрой России в диалоге с США

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Настрой РФ в диалоге с США подкреплен реальными возможностями и реальной готовностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече лидеров стран на саммите G20 в японской Осаке.
В пятницу в Осаке прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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"Была декларирована готовность обсуждать все самые острые проблемы. Будет ли декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим. Я убежден, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все декларации о готовности подкреплены реальными возможностями и реальной готовностью", - сказал Песков в эфире "Россия 24".
"Что будет со стороны американских коллег - посмотрим", - добавил он.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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