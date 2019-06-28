Песков рассказал, чем подкреплен настрой России в диалоге с США

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Настрой РФ в диалоге с США подкреплен реальными возможностями и реальной готовностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о встрече лидеров стран на саммите G20 в японской Осаке.

В пятницу в Осаке прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Была декларирована готовность обсуждать все самые острые проблемы. Будет ли декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим. Я убежден, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина, все декларации о готовности подкреплены реальными возможностями и реальной готовностью", - сказал Песков в эфире " Россия 24 ".