В Кремле помнят о российских заключенных и дипсобственности в США

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не забыли о дипсобственности РФ и российских заключенных в США.
Говоря о темах разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке, Песков отметил, что обсуждалось много вопросов.
"Никто не забыл о российской дипсобственности, никто не забыл о наших заключенных, о наших согражданах, которые совершенно, с нашей точки зрения, незаконно находятся в тюрьмах США", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".