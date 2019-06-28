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РИА Новости

В Кремле помнят о российских заключенных и дипсобственности в США

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не забыли о дипсобственности РФ и российских заключенных в США.
Говоря о темах разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке, Песков отметил, что обсуждалось много вопросов.
"Никто не забыл о российской дипсобственности, никто не забыл о наших заключенных, о наших согражданах, которые совершенно, с нашей точки зрения, незаконно находятся в тюрьмах США", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
21 июня, 12:55
В Кремле отметили необходимость обмена заключенными с Украиной
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Дмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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