В Кремле помнят о российских заключенных и дипсобственности в США

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не забыли о дипсобственности РФ и российских заключенных в США.

Говоря о темах разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке, Песков отметил, что обсуждалось много вопросов.