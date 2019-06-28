Спецпосланник ООН заявил о возвращении сторон конфликта в Ливии к диалогу

РИМ, 28 июн – РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии запустили ряд политических инициатив для выхода из тупика, само их "обсуждение является положительным фактом", заявил спецпредставитель ООН Гассан Саламе по итогам переговоров в Риме с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

"Мы видим возвращение к обсуждению политического процесса, теме, которая несколько недель назад была табу", - сказал дипломат.

"То, что произошло вчера в Гарьяне, является значимым событием, потому что ситуация до этого времени характеризовалась тупиком, который сохранялся в течение одиннадцати недель", - отметил Саламе.

В четверг силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, расположенный к югу от ливийской столицы Триполи. В начале апреля Гарьян, расположенный на ведущей к столице Триполи трассе, был занят войсками Халифы Хафтара без боя.

Со своей стороны министр Моаверо выразил мнение, что отступление частей Ливийского национальной армии от Гарьяна заставит стороны конфликт задуматься и сделать из этого выводы.

По мнению главы итальянского МИД, Хафтар остается одним из главных персонажей в ливийском сценарии. Саламе, в свою, очередь, назвал Хафтара "реальностью, с которой приходится иметь дело".

"Итальянское правительство считает необходимым поддержание инклюзивного диалога со всеми действующими лицами, даже если потом он не приводит к конкретным заключениям", - сказал министр. По его словам, ливийский кризис может стать одной из тем переговоров в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Италию.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.