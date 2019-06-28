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РИА Новости

Додон рассказал, что к Плахотнюку "появились вопросы" в странах ЕС

Вчера, 20:27
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве. 1 ноября 2018
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. По информации властей Молдавии, в Швейцарии и странах ЕС "появились вопросы" к молдавскому олигарху, лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку, заявил президент страны Игорь Додон.
Ранее стало известно, что МВД России заочно предъявило обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков бывшему председателю Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку. В ходе расследования установлено, что Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы госвласти, вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Молдавии, "в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии". Кроме того, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Сам Плахотнюк отрицает обвинения. Он сообщил, что временно покинул территорию Молдавии, чтобы обеспечить безопасность своей семьи. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил журналистам, что Плахотнюк выехал из республики в соседнюю Украину на машине, а оттуда улетел в Лондон.
"Внутри Молдовы есть очень много вопросов к Плахотнюку. Мы знаем, что у внешних партнеров, у России - потому что он гражданин РФ - тоже есть вопросы. Я знаю, что и у наших западных партнеров тоже есть вопросы. У меня есть информация, что в Швейцарии, других странах – странах ЕС", - заявил Додон в интервью телекомпании "Мир".
Президент Молдавии выразил уверенность, что Плахотнюку и его сторонникам придется отвечать за свои правонарушения.
"Что будет дальше? Я думаю, что по закону должны ответить все. Прятаться, когда есть консенсус между внешними партнерами - я думаю, что спрятаться куда-то на Земле не получится, на нашем земном шаре. На Луну он точно не полетит. Обязательно по тем вопросам, которые есть, придется ответить", - заявил Додон.
Он также обвинил неназванных представителей Демократической партии Молдавии к контрабанде янтаря из Украины в Гонконг через аэропорт Кишинева, а также в рейдерских захватах молдавского бизнеса. По словам Додона, сейчас все эти случаи расследуются правоохранительными органами страны.
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Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
Политическая ситуация в Молдавии вновь обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
Владимир Плахотнюк
26 июня, 16:21
В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков
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Владимир ПлахотнюкИгорь ДодонЕвросоюзМолдавияШвейцарияРоссияВ мире
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