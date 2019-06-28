Песков прокомментировал прошедшую встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, призвал учиться извлекать уроки из прошлого и не забегать вперед.
Ранее в японской Осаке прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
"Давайте все-таки учиться, извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Пока, по его словам, можно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам.
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