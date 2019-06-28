Песков прокомментировал прошедшую встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, призвал учиться извлекать уроки из прошлого и не забегать вперед.

Ранее в японской Осаке прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Давайте все-таки учиться, извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед", - сказал Песков в эфире телеканала " Россия 24 ".