В ООН надеются на плодотворные дискуссии России и США по разоружению

Встреча в Осаке. Кто мешал говорить Путину и Трампу Лидеры России и США встретились на саммите G20 в Японии. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений двух стран. Из Осаки передает обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.