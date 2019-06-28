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РИА Новости

В ООН надеются на плодотворные дискуссии России и США по разоружению

Вчера, 20:04
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
ООН, 28 июн – РИА Новости. В ООН рассчитывают, что дискуссии между Россией и США по вопросам разоружения и нераспространения принесут свои плоды, заявил журналистам на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Прогресс в диалоге между США и Российской Федерацией по вопросам нераспространения и разоружения имеет решающее значение… И мы надеемся, что эти дискуссии принесут свои плоды", - сказал Дюжаррик.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 11:11
Встреча в Осаке. Кто мешал говорить Путину и ТрампуЛидеры России и США встретились на саммите G20 в Японии. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений двух стран. Из Осаки передает обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.
Ранее в японской Осаке прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве констатировали "готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями".
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