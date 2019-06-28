В ООН надеются на плодотворные дискуссии России и США по разоружению

ООН, 28 июн – РИА Новости. В ООН рассчитывают, что дискуссии между Россией и США по вопросам разоружения и нераспространения принесут свои плоды, заявил журналистам на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Прогресс в диалоге между США и Российской Федерацией по вопросам нераспространения и разоружения имеет решающее значение… И мы надеемся, что эти дискуссии принесут свои плоды", - сказал Дюжаррик.
Ранее в японской Осаке прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве констатировали "готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями".