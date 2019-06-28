Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.

"Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики. Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию", — говорится в письме.

Авторы письма также считают прекращение авиасообщения "тяжелыми санкциями".

Протесты в Грузии

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".

После этого представители грузинской оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы.

Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.