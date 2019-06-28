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РИА Новости

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Вчера, 19:46
122025
© Нина ЗотинаМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере
© Нина Зотина
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
В открытом письме указывается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.
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"Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики. Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию", — говорится в письме.
Авторы письма также считают прекращение авиасообщения "тяжелыми санкциями".

Протесты в Грузии

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
После этого представители грузинской оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы.
Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Владимир Путин 21 июня подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
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Протесты в ГрузииРоссияГрузияВ миреПолитика
Популярные комментарии
В первую очередь грузинская диаспора должна осудить своиx протестантов и потребовать от президента Грузии публичныx извинений перед Россией. А потом уже просить президента России восстановить авиасообщение.
28 июня, 19:55
greytankist111
844310114
Пускай научат для начала своих соплеменников себя вести... Которые должны как минимум извиниться ... Поздно пить боржоми когда почки отлетели..
28 июня, 19:56
Ловец Троллей
650420118
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