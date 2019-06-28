Модернизацию реактора в Араке ускорят, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Модернизация реактора в иранском Араке будет ускорена, РФ готова при необходимости оказывать консультативную помощь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Иранцы недовольны тем, что работа по подготовке его к перестройке, на их взгляд, продвигается достаточно медленно. Сейчас удалось добиться на экспертном уровне, и это было подтверждено сегодня в ходе заседания совместной комиссии на уровне политдиректоров, что сдвиг в нужном направлении есть. Соответствующие работы будут ускорены", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.

"В практическую плоскость переходит тематика закупок и поставок соответствующего оборудования для этого реактора. Мы приветствовали такой прогресс, и нужно отдать должное нашим китайским друзьям, которые по распределению ролей в рамках СВПД играют лидирующую роль в этом плане. Британские коллеги также на переднем плане этой работы", - добавил он.