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РИА Новости

Ассоциация вина Грузии призвала власти вести разумную политику с Россией

Вчера, 19:38
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ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Власти Грузии должны вести разумную политику с Россией, чтобы предотвратить экономический ущерб страны, заявила Ассоциация вина Грузии.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.
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"Считаем целесообразным выразить свою собственную позицию и открыто зафиксировать: важно, чтобы государство проводило разумную политику, чтобы предотвратить экономические санкции со стороны России, что также предотвратит экономический ущерб страны", - сказано в заявлении.
Ассоциация отмечает, что считает неприемлемым, когда экономика страны становится жертвой интересов определенных политических сил.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
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