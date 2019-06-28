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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин предложил главе Южной Кореи обсудить ситуацию на полуострове

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете недавних переговоров главы российского государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи и поговорить о ситуации в целом", - сказал Путин.
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Он отметил, что добрососедские отношения России и Южной Кореи развиваются должным образом, растет товарооборот между двумя странами - по итогам 2018 года этот показатель вырос примерно на 30%. В России работает порядка 150 южнокорейских компаний и объем инвестиций этой страны в Россию составляет 2,7 миллиарда долларов.
В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что нынешняя встреча двух лидеров - пятая по счету. "Это наша с вами пятая встреча, и чем чаще мы с вами встречаемся, тем лучше становятся наши взаимоотношения", - сказал он. Президент Южной Кореи поблагодарил Путина за те соболезнования, которые тот направил Сеулу в связи с гибелью 33 южнокорейских туристов в результате аварии прогулочного катера на Дунае в Венгрии.
Мун Чжэ Ин также выразил соболезнования президенту России в связи со скоропостижной смертью дипломата посольства Российской Федерации в Республике Корея, советника Вадима Кабаева. Ранее сообщалось, что дипломат скончался в начале июня.
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Саммит G20 в ОсакеМун Чжэ ИнВладимир ПутинЮжная КореяКНДРРоссияВ мире
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