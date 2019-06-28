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РИА Новости
Рязанская область

Губернатор Рязанской области призвал к эффективной реализации нацпроектов

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Песня
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РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Реализация национальных проектов в Рязанской области должна вестись эффективно на всех уровнях, заявил в пятницу губернатор региона Николай Любимов.
Глава региона провел в Рыбновском районе кустовое совещания по реализации национальных проектов. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Перед началом совещания он вручил президентские гранты двум сотрудникам РГРТУ имени Уткина - Сергею Смирнову, занимающемуся созданием интеллектуальных транспортных систем, и Дмитрию Перепелкину - автору проекта, направленного на совершенствование обработки больших массивов данных, отмечает пресс-служба правительства региона.
На кустовом совещании, ставшем уже четвертым по счету, были рассмотрены вопросы, касающиеся совместной деятельности правительства Рязанской области и органов местного самоуправления при реализации национальных проектов на территории Рязани и Касимова, а также Рыбновского, Спасского, Касимовского, Клепиковского, Рязанского районов. Игорь Щеголев отметил, что тема реализации национальных проектов очень актуальна для всей страны.
"На этой неделе проходило заседание госсовета, где президент России (Владимир Путин) очень внимательно разбирался с темой строительства дорог, которая важна для всех регионов. Было принято очень много важных и полезных решений, которые дойдут до каждого населенного пункта, поскольку речь шла о том, чтобы разбюрократить многие решения, улучшить систему разработки и подготовки смет", - сказал Щеголев, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, подобного рода мероприятия президент проводит регулярно.
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"До этого мы подробно занимались вопросами строительства. В будущем остальные национальные проекты пройдут через тот же фильтр с тем, чтобы посмотреть, какие трудности возникли на первых этапах реализации и сделать так, чтобы это превратилось действительно в мощный инструмент управления страной", - сказал полпред.
Игорь Щеголев высоко оценил практику кустовых совещаний по реализации нацпроектов, которая действует в Рязанской области. Он отметил, что такая система взаимодействия региональной и муниципальной власти позволяет четко определить задачи и совместно работать над достижением национальных целей.
Любимов поблагодарил полпреда за решение участвовать в кустовом совещании.
"Для нас это большая честь и возможность обсудить актуальные вопросы, которые очень важны для Рязанской области. Такие встречи с руководителями муниципалитетов прежде всего направлены на то, чтобы никто не чувствовал себя в отрыве от работы по реализации нацпроектов. Важно, чтобы все четко понимали, что она должна осуществляться эффективно на всех без исключения уровнях", - сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба.
По словам Любимова, в настоящее время в Рязанской области утверждено 48 региональных проектов, интегрированных в национальные. В течение шести лет из федерального и областного бюджетов на выполнение нацпроектов будет направлено свыше 67 миллиардов рублей.
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