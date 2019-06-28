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РИА Новости

Россия призвала обеспечить Ирану "нормальные" возможности для торговли

Вчера, 18:59
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Иран должен иметь возможность для нормального торгового взаимодействия с другими странами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Серьезный разговор прошёл в рамках совместной комиссии по ситуации получения Ираном определённых экономических, даже не бонусов, не преимуществ, потому что, по большому счёту, речь идёт о возвращении к нормальности, а просто о получении Ираном нормальных вполне законных и общепринятых рамок, условий для ведения торгово-экономического и иного сотрудничества с внешним миром", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.
"Здесь, конечно, многое зависит от наших европейских коллег", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
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