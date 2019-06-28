Россия призвала обеспечить Ирану "нормальные" возможности для торговли

"Серьезный разговор прошёл в рамках совместной комиссии по ситуации получения Ираном определённых экономических, даже не бонусов, не преимуществ, потому что, по большому счёту, речь идёт о возвращении к нормальности, а просто о получении Ираном нормальных вполне законных и общепринятых рамок, условий для ведения торгово-экономического и иного сотрудничества с внешним миром", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.