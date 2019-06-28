Рязанский губернатор отметил важность реализации нацпроектов

РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Руководители муниципалитетов в Рязанской области должны быть максимально вовлечены в процесс реализации национальных проектов, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Не встрече обсуждался ход реализации национальных проектов в регионе. Любимов проинформировал полпреда о практике совещаний по нацпроектам с представителями муниципальных образований, которая введена в Рязанской области.

"Мы рассказываем руководителям наших муниципалитетов о том, что именно на их территориях будет осуществляться в рамках нацпроектов, чтобы они максимально были вовлечены в процесс. Мы все должны делать одно дело", - сказал губернатор.

Щеголев отметил, что тема реализации нацпроектов сегодня очень актуальна, и президент РФ уделяет ей большое внимание.