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РИА Новости
Рязанская область

Рязанский губернатор отметил важность реализации нацпроектов

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Руководители муниципалитетов в Рязанской области должны быть максимально вовлечены в процесс реализации национальных проектов, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
Не встрече обсуждался ход реализации национальных проектов в регионе. Любимов проинформировал полпреда о практике совещаний по нацпроектам с представителями муниципальных образований, которая введена в Рязанской области.
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"Мы рассказываем руководителям наших муниципалитетов о том, что именно на их территориях будет осуществляться в рамках нацпроектов, чтобы они максимально были вовлечены в процесс. Мы все должны делать одно дело", - сказал губернатор.
Щеголев отметил, что тема реализации нацпроектов сегодня очень актуальна, и президент РФ уделяет ей большое внимание.
"Работа проводится огромная. Все органы власти относятся к ней очень заинтересованно. Сегодня национальные проекты превращаются в один из основных инструментов управления социально-экономической политикой страны. Очень важно, чтобы региональная власть, главы муниципальных образований понимали свой маневр, ресурсы и, самое главное, как вовремя реализовывать", - сказал Щеголев.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьПолитика
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