Калужский "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую в береговой комплекс ВМФ

КАЛУГА, 28 июн - РИА Новости. Калужский приборостроительный завод "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую в береговой комплекс Военно-морских сил России, сообщило правительство региона.

В торжестве по случаю выпуска юбилейной машины принял участие губернатор региона Анатолий Артамонов. Поздравляя руководство и коллектив завода, он напомнил, что АО "Тайфун" носит почетное звание "Трудовая слава Калужской области".

"Сегодняшнее событие - предмет особой гордости всего коллектива: конструкторов, технологов, инженеров, рабочих. Вы уверенно побеждаете в конкурентной борьбе в условиях рыночной экономики. Здесь заложены хорошие традиции, ведется подготовка кадров, директор - один из лучших руководителей в промышленном комплексе области, возглавляет региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей", - заявил Артамонов.

Губернатор пожелал предприятию и далее следовать лучшим традиция производства, отстаивать право на высокое звание.

"Это всегда будет по достоинству оценено руководством страны и области, всеми, кто заботится о надежной защите рубежей нашей огромной Родины", - сказал глава региона.

К выпуску боевых машин на калужском заводе приступили в начале 1980-х годов, первым стал мобильный береговой ракетный комплекс "Рубеж". Со временем значительные изменения претерпели не только сами береговые комплексы, но и условия их производства – на предприятии была проведена реорганизация, создан цех, специализирующиеся исключительно на выпуске данной продукции, отмечают власти. Но главное, работники завода гордятся тем, что именно по этой тематике сделаны первые собственные разработки, получившие достойную оценку на самом высоком уровне. Коллектив авторов, работающих над новыми моделями, в 2011 году стал лауреатом премии правительства России.

"К серийному производству боевых машин на предприятии приступили в 2007 году. В настоящее время береговые комплексы АО "Тайфун" занимают достойное место в системах защиты побережья на всех флотах военно-морских сил России", - информирует правительство региона.