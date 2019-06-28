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РИА Новости

Техслужбы Шереметьево откачивают воду на подтопленном участке дороги

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник аварийной службы "Мосводканал" во время ликвидации последствий ливневых дождей в районе аэропорта Шереметьево . 28 июня 2019
Сотрудник аварийной службы Мосводканал во время ликвидации последствий ливневых дождей в районе аэропорта Шереметьево . 28 июня 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Технические службы Шереметьево проводят откачку воды на подтопленном участке дороги возле аэропорта, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке дороги (на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе) технические службы аэропорта Шереметьево проводят откачку воды с использованием высокопроизводительных помповых насосов. Также задействованы силы и средства оперативных служб города Химки. Указанный участок дороги планомерно освобождается от воды", - говорится в сообщении.
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
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На указанных дорогах все еще затруднено движение автотранспорта.
"Международный аэропорт Шереметьево продолжает обслуживание авиакомпаний и пассажиров в установленном порядке согласно технологическим нормам в условиях затяжных ливневых осадков. Рейсы выполняются по расписанию", - добавили в пресс-службе.
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