Техслужбы Шереметьево откачивают воду на подтопленном участке дороги

"Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке дороги (на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе) технические службы аэропорта Шереметьево проводят откачку воды с использованием высокопроизводительных помповых насосов. Также задействованы силы и средства оперативных служб города Химки. Указанный участок дороги планомерно освобождается от воды", - говорится в сообщении.