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РИА Новости

Зеленский обрадовался, что может провести День конституции не в костюме

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал счастьем возможность отпраздновать День конституции Украины в кафе среди людей и не в костюме.
"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал Зеленский в пятницу в Facebook, опубликовав фотографию с сотрудниками офиса президента в кафе.
День конституции глава государства отмечает вместе с главой своего офиса Андреем Богданом, заместителями главы офиса президента Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком, а также со своими помощниками Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.
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