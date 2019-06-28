Зеленский обрадовался, что может провести День конституции не в костюме

Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал счастьем возможность отпраздновать День конституции Украины в кафе среди людей и не в костюме.

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал Зеленский в пятницу в Facebook, опубликовав фотографию с сотрудниками офиса президента в кафе.