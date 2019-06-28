Зеленский обрадовался, что может провести День конституции не в костюме

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал счастьем возможность отпраздновать День конституции Украины в кафе среди людей и не в костюме.
"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал Зеленский в пятницу в Facebook, опубликовав фотографию с сотрудниками офиса президента в кафе.
День конституции глава государства отмечает вместе с главой своего офиса Андреем Богданом, заместителями главы офиса президента Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком, а также со своими помощниками Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.