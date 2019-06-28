Из Испании экстрадировали россиянина, обвиняемого в незаконных финоперациях

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обвиняемого в незаконной банковской деятельности россиянина Марселя Магдеева задержали в Испании, он экстрадирован в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании в Российскую Федерацию доставлен Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконной банковской деятельности", - сообщила Волк.

По ее данным, мужчина вместе с сообщниками проводил банковские операции физических и юридических лиц без лицензии, полученный доход составил порядка двух миллионов рублей. По данному факту завели уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".