Из Испании экстрадировали россиянина, обвиняемого в незаконных финоперациях

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обвиняемого в незаконной банковской деятельности россиянина Марселя Магдеева задержали в Испании, он экстрадирован в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании в Российскую Федерацию доставлен Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконной банковской деятельности", - сообщила Волк.
По ее данным, мужчина вместе с сообщниками проводил банковские операции физических и юридических лиц без лицензии, полученный доход составил порядка двух миллионов рублей. По данному факту завели уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
"В июне 2018 года на основании запроса ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области скрывшийся от правоохранительных органов гражданин объявлен в международный розыск и задержан в Испании", - резюмировала Волк.