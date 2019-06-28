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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Эксперт: парламентская дипломатия позволяет противостоять будущим вызовам

Вчера, 18:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Парламентская дипломатия, развитие которой с каждым годом становится все более актуальным, позволяет эффективно противодействовать не только существующим вызовам и угрозам обществу, но и тем, которые могут возникнуть в перспективе, считает председатель постоянной комиссии Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Выборный в пятницу принял участие в парламентских слушаниях "Роль парламентской дипломатии в решении актуальных вопросов международной повестки дня". Их организаторами выступили Парламентское собрание (ПС) Союза Белоруссии и России и Парламентская ассамблея ОДКБ. Мероприятие прошло в соответствии с решением 55-й сессии Парламентского собрания с целью выработки мер и способов противодействия со стороны парламентского сообщества угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также формирования условий для обеспечения непрерывного парламентского взаимодействия в области внешней политики.
"Парламентская дипломатия... способна укрепить доверие между нашими государствами, и, конечно же, внести свой позитивный вклад в дело противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются наши государства... и даже тем, с которыми мы можем столкнуться в будущем... Сегодня с учетом (этих) вызовов и угроз... развитие парламентской дипломатии с каждым годом становится все более и более актуальным", - сказал Выборный, открывая слушания.
По его оценке, эти парламентские слушания предоставили их участникам "уникальную возможность" откровенно обсудить острые вопросы международной повестки дня и прийти к совместным решениям о противодействии потенциальным угрозам. "Cегодня мы обсудили с экспертами и парламентариями даже на национального, а наднационального уровня наиболее актуальные вопросы и проблемы, которые беспокоят наши страны, и которые могут обеспокоить нас в будущем. Мы создаем таким образом мощный синергетический эффект", - сказал Выборный журналистам.
Вчера, 17:49
Эксперт: международная обстановка требует усиления влияния парламентариев
"На это, в принципе, ориентированы все парламентарии, все эксперты — помочь всем нам, нашим государствам в рамках ОДКБ вырабатывать ту повестку, которая даст возможность задавать повестку другим странам мира. И эта повестка — явно позитивная. У нас миролюбивая политика, направленная на созидание для всех... Нам не важно, какая страна, маленькая или большая, мы ориентированы на строгое соблюдение норм международного права", - заключил он
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАнатолий ВыборныйБелоруссияРоссия
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