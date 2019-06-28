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РИА Новости

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 17:58
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
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"Сегодня в 16.35 (совпадает с МСК - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки в направлении Васильевки с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище", - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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