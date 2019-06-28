В Вологде построят два новых моста

"Практически на каждой встрече в Вологде мне задавали вопрос о строительстве третьего моста в городе. Назрела необходимость перераспределить транспортные потоки и хотя бы немного избавить город от пробок", - сказал он, отчитываясь о работе правительства региона за 2018 год перед депутатами Законодательного собрания.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект моста в створе улицы Некрасова был разработан несколько лет назад. Мост планировался в четырехполосном исполнении, предварительно строительство оценивалось в 2,5 миллиарда рублей. Чтобы сократить затраты и ускорить строительство, на градостроительном совете в феврале 2019 года было решено скорректировать проект и сделать мост двухполосным. На корректировку проекта из бюджета Вологды было выделено 34 миллиона рублей. Обновленный проект должен быть представлен к 31 октября.