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РИА Новости
Вологодская область

В Вологде построят два новых моста

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. В Вологде в 2020 году начнется строительство третьего моста через реку Вологду и проектирование четвертого, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Практически на каждой встрече в Вологде мне задавали вопрос о строительстве третьего моста в городе. Назрела необходимость перераспределить транспортные потоки и хотя бы немного избавить город от пробок", - сказал он, отчитываясь о работе правительства региона за 2018 год перед депутатами Законодательного собрания.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект моста в створе улицы Некрасова был разработан несколько лет назад. Мост планировался в четырехполосном исполнении, предварительно строительство оценивалось в 2,5 миллиарда рублей. Чтобы сократить затраты и ускорить строительство, на градостроительном совете в феврале 2019 года было решено скорректировать проект и сделать мост двухполосным. На корректировку проекта из бюджета Вологды было выделено 34 миллиона рублей. Обновленный проект должен быть представлен к 31 октября.
Губернатор также подтвердил намерение властей приступить в 2020 году к проектированию четвертого моста через реку Вологду. Его строительство начнется после того, как будет сдан в эксплуатацию третий, добавил Кувшинников.
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Вологодская областьВологда
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