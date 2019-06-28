В МИД оценили вклад российских военных в возобновление работы ООН в Сирии

Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с Голанскими высотами. Архивное фото

Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с Голанскими высотами

© AP Photo / Sergei Grits Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с Голанскими высотами

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские военные в Сирии внесли заметный вклад в возобновление работы Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), сообщил департамент информации и печати МИД России, комментируя продление Советом Безопасности ООН мандата Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанах.

В среду Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2477, продлевающую на очередные шесть месяцев мандат миротворческой операции ООН на сирийских Голанских высотах – Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), ведущих мониторинг выполнения Соглашения между САР и Израилем, заключенного в 1974 году.

"Считаем крайне важным, чтобы СООННР продолжили играть стабилизирующую роль и были способны полностью выполнять свой мандат в сложной обстановке ближневосточного региона и в условиях сохраняющегося присутствия в зоне ответственности миссии элементов антидамасских незаконных вооруженных формирований, патронируемых внешними спонсорами сирийской оппозиции… Отмечаем, что заметный вклад в возобновление полноценного функционирования СООННР, осложнившегося в условиях внутрисирийского конфликта, внесли российские военные, находящиеся в САР в целях оказания содействия правительству страны в противодействии террористической угрозе", - сообщил МИД РФ.

Департамент МИД РФ обратил также внимание, что в принятой резолюции была переподтверждена резолюция СБ ООН 338 1973 года, в которой, в свою очередь, содержится призыв к выполнению резолюции СБ ООН 242 1967 года.

В резолюции 242 Совет Безопасности ООН потребовал вывода израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время Шестидневной войны 1967 года.