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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД оценили вклад российских военных в возобновление работы ООН в Сирии

Вчера, 17:15
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© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с Голанскими высотами
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с Голанскими высотами
© AP Photo / Sergei Grits
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с Голанскими высотами. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские военные в Сирии внесли заметный вклад в возобновление работы Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), сообщил департамент информации и печати МИД России, комментируя продление Советом Безопасности ООН мандата Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанах.
В среду Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2477, продлевающую на очередные шесть месяцев мандат миротворческой операции ООН на сирийских Голанских высотах – Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), ведущих мониторинг выполнения Соглашения между САР и Израилем, заключенного в 1974 году.
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"Считаем крайне важным, чтобы СООННР продолжили играть стабилизирующую роль и были способны полностью выполнять свой мандат в сложной обстановке ближневосточного региона и в условиях сохраняющегося присутствия в зоне ответственности миссии элементов антидамасских незаконных вооруженных формирований, патронируемых внешними спонсорами сирийской оппозиции… Отмечаем, что заметный вклад в возобновление полноценного функционирования СООННР, осложнившегося в условиях внутрисирийского конфликта, внесли российские военные, находящиеся в САР в целях оказания содействия правительству страны в противодействии террористической угрозе", - сообщил МИД РФ.
Департамент МИД РФ обратил также внимание, что в принятой резолюции была переподтверждена резолюция СБ ООН 338 1973 года, в которой, в свою очередь, содержится призыв к выполнению резолюции СБ ООН 242 1967 года.
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В резолюции 242 Совет Безопасности ООН потребовал вывода израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время Шестидневной войны 1967 года.
В частности, по результатам Шестидневной войны, Израиль занял Голанские высоты. Спустя 14 лет, в 1981 году, израильский кнессет (парламент) в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. СБ ООН в том же году отказался признать это решение кнессета. Сирия считает Голанские высоты своей территорией. Президент США Дональд Трамп в конце марта на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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