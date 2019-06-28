В подмосковной ОЭЗ "Дубна" открыли два предприятия

"В ОЭЗ "Дубна" состоялась торжественная церемония открытия двух новых предприятий – "Фабрики РТТ" по производству медицинских линейных ускорителей для лечения онкологии и "Биофармлаб", на котором приступили к выпуску парфюмерно-косметической продукции", - говорится в релизе.