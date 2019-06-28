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В подмосковной ОЭЗ "Дубна" открыли два предприятия

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна"
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два новых завода открыли в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В ОЭЗ "Дубна" состоялась торжественная церемония открытия двух новых предприятий – "Фабрики РТТ" по производству медицинских линейных ускорителей для лечения онкологии и "Биофармлаб", на котором приступили к выпуску парфюмерно-косметической продукции", - говорится в релизе.

Отмечается, что в церемонии открытия заводов приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, а также глава города Дубна Максим Данилов.
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