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РИА Новости

Из Чехии экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации убийства

Вчера, 16:52
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обвиняемый в организации заказного убийства из-за личной неприязни россиянин Виктор Калин экстрадирован из Чехии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками российского Бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Чехии в Российскую Федерацию доставлен Виктор Калин, обвиняемый в организации заказного убийства на фоне личной неприязни. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство", - цитирует Волк сайт МВД РФ.
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Она уточнила, что на основании запроса ГУ МВД России по Свердловской области в феврале 2013 года Калин был объявлен в международный розыск. В мае 2016 года его задержали на территории Чехии.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Калину также вменяется вымогательство, мошенничество, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
В Генпрокуратуре отметили, что, по данным следствия, в 2009 году в Екатеринбурге Калин с другими участниками организованной путем вымогательством и мошенничества завладели 25% уставного капитала ООО "Урал", рыночной стоимостью более 3,6 миллиона рублей. В 2010 году, узнав об отмене перехода им права на четверть уставного капитала, они совершили покушение на убийство собственника доли.
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Уточняется, что в том же году злоумышленники обманом приобрели право на принадлежащую потерпевшему долю в размере 50% уставного капитала ООО "Урал", стоимостью около 9,6 миллиона рублей, которую потом попытались легализовать. После того, как незаконная деятельность была пресечена, Калин скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.
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