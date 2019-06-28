Из Чехии экстрадировали россиянина, обвиняемого в организации убийства

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обвиняемый в организации заказного убийства из-за личной неприязни россиянин Виктор Калин экстрадирован из Чехии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками российского Бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Чехии в Российскую Федерацию доставлен Виктор Калин, обвиняемый в организации заказного убийства на фоне личной неприязни. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство", - цитирует Волк сайт МВД РФ.

Она уточнила, что на основании запроса ГУ МВД России по Свердловской области в феврале 2013 года Калин был объявлен в международный розыск. В мае 2016 года его задержали на территории Чехии.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Калину также вменяется вымогательство, мошенничество, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

В Генпрокуратуре отметили, что, по данным следствия, в 2009 году в Екатеринбурге Калин с другими участниками организованной путем вымогательством и мошенничества завладели 25% уставного капитала ООО "Урал", рыночной стоимостью более 3,6 миллиона рублей. В 2010 году, узнав об отмене перехода им права на четверть уставного капитала, они совершили покушение на убийство собственника доли.