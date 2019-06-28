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РИА Новости

Пучдемон не сможет участвовать в заседаниях Европарламента

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, избранный евродепутатом, не сможет участвовать в заседаниях, сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни.
Пучдемон 14 июня направил Таяни письмо, в котором попросил относиться к нему как к евродепутату на основании опубликованных результатов голосования на выборах в законодательный орган ЕС. Свой ответ спикер ЕП также оформил в письменном виде.
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"Ваших имен нет в списке избранных членов, о котором официально уведомили Европейский парламент испанские власти. До нового уведомления со стороны испанских властей в настоящее время я не могу относиться к вам как к будущим членам Европейского парламента", - говорится в послании. Помимо Пучдемона, послание адресовано еще одному каталонскому политику, избранному Евродепутатом и скрывающемуся от испанского правосудия в Бельгии, - Тони Комину.
Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент, состоявшихся в Испании 26 мая, от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо принести присягу на верность конституции страны в испанском ЦИК. Это означает, что им надо лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск в связи с незаконным проведением референдума о независимости в октябре 2017 года. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании. Политики пытались оспорить это решение в Верховном суде. Адвокаты также обратились в офис Европейского уполномоченного по правам человека, но там также отказались удовлетворять их претензии.
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В послании Таяни говорится, что вопрос о полномочиях депутатов в подобных случаях находятся в юрисдикции исключительно национальных судов.
Выборы в Европарламент, проходившие в Испании 26 мая, выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая получила 20 мандатов из 54. Второе место заняла Народная партия (12 мандатов). На этой неделе и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель, возглавлявший список ИСРП на выборах, отказался от своего депутатского мандата. Кроме того, присягу не принес бывший заместитель каталонского женералитета Ориол Жункерас, избранный евродепутатом от коалиции "Сейчас Республики". Верховный суд отказал ему временно покинуть тюрьму, где он находится в предварительном заключении. На этой неделе ВС заявил, что может обратиться с запросом в Суд Европейского союза, штаб-квартира которого находится в Люксембурге, для разрешения вопроса и дал заинтересованным сторонам несколько дней, чтобы они представили свои аргументы.
Найджел Фараж
25 мая, 08:00
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Карлес ПучдемонЕвропейский парламентЕвросоюзИспанияВ мире
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