Пучдемон не сможет участвовать в заседаниях Европарламента

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, избранный евродепутатом, не сможет участвовать в заседаниях, сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Пучдемон 14 июня направил Таяни письмо, в котором попросил относиться к нему как к евродепутату на основании опубликованных результатов голосования на выборах в законодательный орган ЕС. Свой ответ спикер ЕП также оформил в письменном виде.

"Ваших имен нет в списке избранных членов, о котором официально уведомили Европейский парламент испанские власти. До нового уведомления со стороны испанских властей в настоящее время я не могу относиться к вам как к будущим членам Европейского парламента", - говорится в послании. Помимо Пучдемона, послание адресовано еще одному каталонскому политику, избранному Евродепутатом и скрывающемуся от испанского правосудия в Бельгии, - Тони Комину.

Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент, состоявшихся в Испании 26 мая, от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо принести присягу на верность конституции страны в испанском ЦИК. Это означает, что им надо лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск в связи с незаконным проведением референдума о независимости в октябре 2017 года. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании. Политики пытались оспорить это решение в Верховном суде. Адвокаты также обратились в офис Европейского уполномоченного по правам человека, но там также отказались удовлетворять их претензии.

В послании Таяни говорится, что вопрос о полномочиях депутатов в подобных случаях находятся в юрисдикции исключительно национальных судов.