В Париже полиция "залила" протестующих слезоточивым газом

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Париже полицейские в упор "залили" слезоточивым газом проводящих демонстрацию экологических активистов, сообщает В Париже полицейские в упор "залили" слезоточивым газом проводящих демонстрацию экологических активистов, сообщает Sputnik France

Как отмечает агентство, участники движения Extinction rébellion заблокировали мост Сюли. На опубликованных в Сети кадрах видно, как полиция стала распылять газ в сидящих на земле активистов с плакатами.

При этом демонстранты покидать место акции отказались. Большинство из них остались сидеть на месте, опустив головы и прикрывая лица. Несмотря на это, правоохранители начали по одному хватать активистов, не оказывающих сопротивления.