В Париже полиция "залила" протестующих слезоточивым газом

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Париже полицейские в упор "залили" слезоточивым газом проводящих демонстрацию экологических активистов, сообщает Sputnik France.
Как отмечает агентство, участники движения Extinction rébellion заблокировали мост Сюли. На опубликованных в Сети кадрах видно, как полиция стала распылять газ в сидящих на земле активистов с плакатами.
#SputnikVidéo | À #Paris, lors d’une action des militants de @XtinctionRebel, les #CRS ont employé du gaz avant de tenter de les déloger#PontdeSully #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/8Yzc0q4GPy— Sputnik France (@sputnik_fr) 28 июня 2019 г.
При этом демонстранты покидать место акции отказались. Большинство из них остались сидеть на месте, опустив головы и прикрывая лица. Несмотря на это, правоохранители начали по одному хватать активистов, не оказывающих сопротивления.
Движение Extinction rébellion зародилось в Англии в 2018 году, отмечает Sputnik France. Его участники борются с проблемой глобального потепления и риском вымирания человечества из-за экологического коллапса.
#SputnikVidéo | Les #CRS continuent de gazer des militants @XtinctionRebel à #Paris#PontdeSully #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/CAxOwIwEep— Sputnik France (@sputnik_fr) 28 июня 2019 г.