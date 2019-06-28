Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T15:49Z
https://ria.ru/20190628/1556021012.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/11/1556021103_0:192:3300:2048_1036x0_80_0_0_1c1624b6e4419414d86dd39e91333f14.jpg
РИА Новости

В Париже полиция "залила" протестующих слезоточивым газом

Вчера, 15:49
1768
© REUTERS / Charles PlatiauРазгон митингующих в Париже
Разгон митингующих в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Париже полицейские в упор "залили" слезоточивым газом проводящих демонстрацию экологических активистов, сообщает Sputnik France.
Как отмечает агентство, участники движения Extinction rébellion заблокировали мост Сюли. На опубликованных в Сети кадрах видно, как полиция стала распылять газ в сидящих на земле активистов с плакатами.
При этом демонстранты покидать место акции отказались. Большинство из них остались сидеть на месте, опустив головы и прикрывая лица. Несмотря на это, правоохранители начали по одному хватать активистов, не оказывающих сопротивления.
Движение Extinction rébellion зародилось в Англии в 2018 году, отмечает Sputnik France. Его участники борются с проблемой глобального потепления и риском вымирания человечества из-за экологического коллапса.
27671164
Обсудить 1
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
РИА
Новости
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Священнослужители на лестнице здания Священного Кинота Святой Горы в городе Карее
Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Как Литва "по-братски" вооружает Украину
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20
В Турции мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка
В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка
Вид на Гурзуф
"Правильно мыслит": слова Порошенко о Крыме удивили пользователей Сети
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Паук-каракурт
Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
Лента новостейМолния