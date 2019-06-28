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РИА Новости

В США одномоторный самолет врезался в жилой дом

Вчера, 15:48
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал после того, как одномоторный самолет врезался в жилой дом в американском штате Северная Каролина, сообщает WRAL News со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
Инцидент произошел вечером в четверг в городе Хоуп Миллс (Hope Mills). Пилот и один человек в доме погибли на месте. Еще одного человека госпитализировали с серьезными травмами.
Причина аварии пока неизвестна.
самолет
25 марта 2017, 18:12
В сети появилось видео с места падения самолета на жилой дом в Джорджии
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