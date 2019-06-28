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РИА Новости

В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства

Вчера, 15:37
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров выступил с предложением аннулировать паспорта страны, выданные трем гражданам РФ и одному гражданину Казахстана, так как они не выполнили обязательства, на основании которых им выдали документы, говорится в опубликованном в пятницу заявлении генпрокуратуры балканской страны.
"Генеральный прокурор Сотир Цацаров направил министру юстиции предложение лишить гражданства страны четырех человек. В Верховную кассационную прокуратуру поступили сигналы от государственного агентства "Национальной безопасности" о нарушениях, допущенных в ходе процедуры получения гражданства, а также о невыполнении обязательств по сохранению инвестиций, которые и были основанием для получения болгарского гражданства", - говорится в заявлении.
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По каждому отдельному сообщению проводится тщательная проверка, к настоящему моменту были найдены необходимые основания для лишения гражданства четырех человек, трое из них имеют еще и российский паспорт, один - паспорт Казахстана.
Согласно данным прокуратуры, гражданин РФ Сергей Дружинин и гражданин Казахстана Каир Рахимов, получившие болгарские паспорта в 2011 году, во время подачи документов, сокрыли важные данные, которые бы послужили причиной для отказа в болгарском гражданстве. Именно поэтому в настоящий момент рассматривается вопрос о лишении их гражданства балканской страны.
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Еще двое граждан РФ - Владислав Левицкий и Галина Улютина получили паспорта Болгарии в 2016 году и после этого прекратили инвестировать в Болгарию, несмотря на то, что взамен на паспорта они должны были поддерживать инвестиции минимум два года.
В этом году Болгария наряду с другими европейскими государствами подверглась критике за предоставление паспортов гражданам других стран на основании приобретения дорогой недвижимости или же крупных инвестиций. В связи с этим министерство юстиции страны предложило пересмотреть условия предоставления гражданства.
Как пояснили в министерстве, они провели анализ и выяснили, что программа, благодаря которой болгарский паспорт можно было получить на основании крупных инвестиций, не принесла желаемых результатов. Власти страны планировали таким образом привлечь большой поток иностранного капитала и создать новые рабочие места в стране, но этого не случилось.
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