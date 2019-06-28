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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Заработала система информации для участников "Одного пояса и одного пути"

Вчера, 15:24
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МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Пекине в четверг был дан старт открытой онлайн-системе обмена экономической информацией в рамках инициативы "Один пояс и один путь".
Это важный шаг по реализации результатов договоренностей, достигнутых на Втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь", старт онлайн-системы поможет укрепить взаимодействие китайских и зарубежных СМИ и научно-исследовательских учреждений.
Новая информационная система была инициирована агентством Синьхуа. К ней присоединилось более 30 ведущих международных информационных агентств и медиа-компаний, а также научно-исследовательские структуры из 26 стран, включая Азию, Европу, Африку, Латинскую Америку и Океанию.
Цель информационной платформы – улучшить глобальную систему распространения экономической информации в целях укрепления сотрудничества стран-участниц интеграционной инициативы Китая, предоставить им информационные услуги, содействовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и расширению торговли в регионе, углубить взаимопонимание между людьми и оказать финансовую поддержку для расширения числа участников инициативы "Один пояс и один путь".
27 июня, 02:00
Взаимодействие РФ, Индии и КНР поможет ответить на вызовы мировой экономики
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