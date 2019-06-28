Заработала система информации для участников "Одного пояса и одного пути"

МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Пекине в четверг был дан старт открытой онлайн-системе обмена экономической информацией в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Это важный шаг по реализации результатов договоренностей, достигнутых на Втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь", старт онлайн-системы поможет укрепить взаимодействие китайских и зарубежных СМИ и научно-исследовательских учреждений.

Новая информационная система была инициирована агентством Синьхуа. К ней присоединилось более 30 ведущих международных информационных агентств и медиа-компаний, а также научно-исследовательские структуры из 26 стран, включая Азию, Европу, Африку, Латинскую Америку и Океанию.