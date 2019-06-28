Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании и кандидат в премьеры Джереми Хант, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила, заявил, что именно таким взглядам и противостоит Британия.
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.
"Это просто показывает то, чему мы противостоим. Корбину (лидер оппозиции Джереми Корбин – ред.) у себя дома, и людям, пытающимся ниспровергнуть наши ценности, за границей. Наша демократическая система, основанная на правилах, уважении к правам личности и человеческому достоинству, создала больше счастья и богатства, чем любой другой жизненный уклад где-либо в мире", - написал Хант в Twitter.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу разъяснил позицию Путина, отметив, что ему по-прежнему близки идеи либерализма. По словам Пескова, глава государства раскритиковал идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях и агрессивно-доминирующий характер, присущий сейчас либеральной идеологии.