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РИА Новости

Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме

Вчера, 15:15
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© AP Photo / Matt DunhamДжереми Хант
Джереми Хант
© AP Photo / Matt Dunham
Джереми Хант. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании и кандидат в премьеры Джереми Хант, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила, заявил, что именно таким взглядам и противостоит Британия.
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.
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"Это просто показывает то, чему мы противостоим. Корбину (лидер оппозиции Джереми Корбин – ред.) у себя дома, и людям, пытающимся ниспровергнуть наши ценности, за границей. Наша демократическая система, основанная на правилах, уважении к правам личности и человеческому достоинству, создала больше счастья и богатства, чем любой другой жизненный уклад где-либо в мире", - написал Хант в Twitter.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу разъяснил позицию Путина, отметив, что ему по-прежнему близки идеи либерализма. По словам Пескова, глава государства раскритиковал идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях и агрессивно-доминирующий характер, присущий сейчас либеральной идеологии.
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Джереми ХантВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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