Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании и кандидат в премьеры Джереми Хант, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила, заявил, что именно таким взглядам и противостоит Британия.

Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.