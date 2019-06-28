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РИА Новости

Грушко обсудил с представителем МИД Мальты проблематику Совета Европы

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и директор политдепартамента МИД Мальты Мария Каллея Камиллери обсудили проблематику Совета Европы, а также военную безопасность в Европе, сообщили в МИД РФ.
"Был проведен заинтересованный обмен мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, отношениям Россия – ЕС, а также проблематике ОБСЕ, Совета Европы. Рассмотрена ситуация в регионе БВСА (Ближнего Востока и Севера Африки - ред.) и на Украине в контексте выполнения Минских договоренностей. Стороны обсудили состояние военной безопасности в Европе", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в пятницу в МИД России также прошли российско-мальтийские политконсультации по широкому кругу двусторонних и международных вопросов.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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МИД РФМальтаСовет ЕвропыАлександр ГрушкоРоссияВ мире
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