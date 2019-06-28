Грушко обсудил с представителем МИД Мальты проблематику Совета Европы

"Был проведен заинтересованный обмен мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, отношениям Россия – ЕС, а также проблематике ОБСЕ, Совета Европы. Рассмотрена ситуация в регионе БВСА (Ближнего Востока и Севера Африки - ред.) и на Украине в контексте выполнения Минских договоренностей. Стороны обсудили состояние военной безопасности в Европе", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.