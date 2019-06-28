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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Москвичам показали спектакль из Китая "Принц Лань Лин"

Вчера, 15:12
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© Sputnik / Марина ВласоваЧжан Хаоюэ
Чжан Хаоюэ
© Sputnik / Марина Власова
МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Премьера последнего спектакля из международной программы Чеховского фестиваля состоялась в Москве. На сцене Театра Наций выступили артисты Национального театра Китая (Пекин) со спектаклем "Принц Лань Лин".
Спектакль создан по мотивам рассказа о принце Лань Лине, знаменитом генерале северной династии Ци, который жил в неспокойные времена более 1400 лет назад. По содержанию, главный герой, в котором сильно развито женское начало, желая стать храбрым и мужественным, примеряет маску воина, подаренную отцом. Она помогает ему побеждать на поле боя, однако, постепенно по отношению к близким принц становится тираном. Разве не современный сюжет?
"Иногда в современной жизни нам приходится надевать маски и идти решать проблемы или же иметь дело с неприятными людьми. Таким образом, маска защищает нас. Как и, например, принц Лана Линя. Он сначала был в женской маске, потом поменял ее на другую. Она помогла ему в достижении целей. Однако, тут проблема в том, не вживаетесь ли вы в роль и помните ли о том, кто вы на самом деле?", - рассказывает режиссер постановки Ван Сяоин"
За кулисами – пара десятков масок, в коридорах на передвижных вешалках – сценические костюмы. Актеры второпях гримируются… Журналистам удается поймать исполнителя главного героя актера Чжан Хаоюэ и попросить продемонстрировать свое мастерство. Из женственного и неуверенного юноши актер мгновенно превращается в грозного воина.
© Sputnik / Марина ВласоваМаски
Маски
© Sputnik / Марина Власова
Маски
По признанию актера, самым сложным в для него стало перевоплощение в женский образ. "Сначала мне эта роль показалась сложной, потому что во мне есть много мужских черт, напористости. Мне пришлось перенять образ мыслей, логику движений, которые мне, как мужчине, были чужды: я переодевался в женскую одежду, для меня стало настоящим вызовом найти в себе женские черты. Мне тяжело было смотреть в зеркале свое отражение в женской одежде. Очень сложно! Однако постепенно, наблюдая за актёрами пекинской оперы, просмотрев фильмы и отыскав какие-то другие источники вдохновения, имитируя, я постепенно привык и отошел от этого ощущения", - сказал Чжан Хаоюэ.
"Принц Лань Лин" – современное прочтение древней легенды. Режиссер виртуозно совместил приемы и из традиционной пекинской оперы, и народной оперы Нуо, и современные сценические эффекты. По словам Ван Сяоина, который впервые принял участие в Чеховском фестивале, спектакль создавался универсальным. "Спектакль "Принц Лан Линь" китайский национальный театр поставил два года назад…Я хочу, чтобы люди со всего мира, посмотрев один спектакль на основе древней китайской легенды, могли проникнуться проблемами, с которыми сталкивается современный человек. Когда я его ставил, я рассчитывал, что спектакль поймут и россияне и европейцы; надеялся представить китайскую традиционную культуру и китайскую оперу на международной сцене", - сообщил Ван Сяоин.
© Sputnik / Марина ВласоваГримерная комната
Гримерная комната
© Sputnik / Марина Власова
Гримерная комната
В год установления 70-летия дипотношений между двумя странами театры из Китая – главные гости Чеховского фестиваля. На московских сценах было показано семь спектаклей: от современного балета до классической пекинской оперы. Заполненные залы показали глубокий интерес россиян к культуре восточного соседа. Однако и в Китае российский театр пользуется популярностью. "(Сегодня китайцам) интересно все - и русский балет, и опера, и драма. Недавно театр Вахтангова со спектаклем "Евгений Онегин" посетил 11 городов Китая. Спектакль получил большую популярность. Многие после оперы купили книгу, стали читать, углубляться в произведение", - заявила в интервью Спутнику замгендиректора China arts and entertainment group Фань Цзин. Фань Цзин отметила рост молодежи на российских показах. По ее словам, культурные обмены – важный инструмент продвижения взаимопонимания между двумя странами. Сейчас идут переговоры о театральных гастролях в 2020 и 2021 годах, и даже, возможно, о постановке совместного спектакля.
© Sputnik / Марина ВласоваГримерная комната
Гримерная комната
© Sputnik / Марина Власова
Гримерная комната
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