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РИА Новости

ФАС не будет применять меры к банку "Открытие" после смены слогана

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет применять каких-либо мер по отношению к банку "Открытие", поскольку кредитная организация заявила о пересмотре слогана про госбанк и тем самым исключила возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Принимая во внимание, что банк "ФК Открытие" уже заявил о предстоящем пересмотре слогана своей рекламной кампании, исключив тем самым возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции со своей стороны, ФАС России не видит в настоящий момент оснований для применения мер антимонопольного реагирования, поскольку подконтрольный субъект уже самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения", - заявили в ФАС.
Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию.
Позже в кредитной организации заявили, что учтут позицию Банка России как своего акционера и будут использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган.
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ФАСОткрытие (банк)Центральный Банк РФРоссияОбщество
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