ФАС не будет применять меры к банку "Открытие" после смены слогана

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет применять каких-либо мер по отношению к банку "Открытие", поскольку кредитная организация заявила о пересмотре слогана про госбанк и тем самым исключила возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Принимая во внимание, что банк "ФК Открытие" уже заявил о предстоящем пересмотре слогана своей рекламной кампании, исключив тем самым возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции со своей стороны, ФАС России не видит в настоящий момент оснований для применения мер антимонопольного реагирования, поскольку подконтрольный субъект уже самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения", - заявили в ФАС.

Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию.