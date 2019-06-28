В НАО завершает работу горячая линия по переходу на цифровое ТВ

МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Горячая линия, специалисты которой помогали жителям Ненецкого округа перейти с аналогового на цифровое телевещание, завершает свою работу в регионе, сообщает департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО.
Ненецкий автономный округ 3 июня в числе 36 регионов России перешел с аналогового на цифровое телевизионное вещание.
"В НАО завершает работу горячая линия по переходу на цифровое вещание. С момента отключения аналогового ТВ в НАО на горячую линию поступило 160 звонков по вопросам подключения и настройки "цифры", в том числе 30 заявок на вызов волонтёров на дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что переход регионов третьей волны на цифровое ТВ признан успешным на федеральном уровне. "Отмечен высокий уровень взаимодействия профильных ведомств регионов с Минкомсвязи при реализации масштабного проекта по отключению аналогового вещания и переходу на "цифру", - отметил исполняющий обязанности руководителя департамента цифрового развития НАО Павел Окладников, слова которого приводятся в сообщении.
Власти отмечают, что в НАО цифровым сигналом охвачены 95,8% жителей. Вне зоны охвата наземным эфирным цифровым вещанием находятся 14 отдаленных населенных пунктов, смотреть 20 бесплатных федеральных каналов жители этих поселений могут в пакете спутникового телевидения.
По данным Минкомсвязи, на цифровое ТВ полностью перешли порядка 110 миллионов жителей российских регионов.
Первый этап перехода на цифровое ТВ завершился 11 февраля 2019 года, а 15 апреля "аналог" отключили в регионах второй волны. Третий этап отключения аналогового телевещания стартовал 3 июня. На "цифру" перешли ещё 36 субъектов России с населением более 60 миллионов человек. Четвёртый завершающий этап перехода на цифровое телевещание запланирован на 14 октября 2019 года, аналоговый сигнал будет отключен в 21 регионе РФ.