Си Цзиньпин призвал Россию и Индию расширять сотрудничество в сфере 5G

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров России, Индии и Китая на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Китаю, Индии и России необходимо расширить сотрудничество в сфере сети 5G и высоких технологий, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами Индии и России на полях саммита G20 в Японии.

"Индии, Китаю и России необходимо выстраивать открытую мировую экономику, которая была бы на пользу зарождающимся рынкам и развивающимся странам, расширять сотрудничество в сфере сетей 5G, высоких технологий, взаимосвязанности, энергетики и в других областях", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он также призвал содействовать либерализации торговли и инвестиций, продвигать реформу ВТО, прилагать усилия для решения проблемы несбалансированного развития в мире.