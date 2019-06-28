Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T14:47Z
https://ria.ru/20190628/1556017371.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/98/1556009896_0:194:2721:1726_1036x0_80_0_0_36e7c8d9f3767b3576ab3d88e78dc142.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин призвал Россию и Индию расширять сотрудничество в сфере 5G

Вчера, 14:47
406
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров России, Индии и Китая на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров России, Индии и Китая на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Китаю, Индии и России необходимо расширить сотрудничество в сфере сети 5G и высоких технологий, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами Индии и России на полях саммита G20 в Японии.
"Индии, Китаю и России необходимо выстраивать открытую мировую экономику, которая была бы на пользу зарождающимся рынкам и развивающимся странам, расширять сотрудничество в сфере сетей 5G, высоких технологий, взаимосвязанности, энергетики и в других областях", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
20 июня, 16:54
Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности
Он также призвал содействовать либерализации торговли и инвестиций, продвигать реформу ВТО, прилагать усилия для решения проблемы несбалансированного развития в мире.
"Необходимо приложить усилия для защиты международного мира и стабильности, придерживаться политического урегулирования горячих вопросов, сотрудничества в совместном реагировании на угрозы глобального характера, сообща противостоять любым формам терроризма", - добавил китайский лидер.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
25 мая, 03:16
Вице-премьер Борисов назвал основное требование к "расчистке" частот под 5G
2000001
Обсудить 0
5GСи ЦзиньпинКитайРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с Юнкером на полях саммита G20
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Песков: Путин и Трамп на G20 обсудили Китай, Сирию и вопросы разоружения
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран призвал США отказаться от химического оружия
Джереми Хант
Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков прокомментировал заявление Мэй про отношения с Россией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Кремле назвали темы прошедших переговоров Путина и Мэй
"Сделка века" США по Палестине потерпит неудачу, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Песков рассказал о переговорах Путина и Трампа на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Макрон рассказал о переговорах с Путиным
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Миллер рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Киев не сможет подписать новый газовый контракт в этом году, заявил Миллер
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
"Газпром" не может брать на себя часть затрат регионов, заявил Миллер
Президент США Дональд Трамп
Трамп указал и.о. премьера Испании на его место на саммите "двадцатки"
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин пообщался с Меркель, Трюдо и бен Сальманом на саммите G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили слова Путина о кризисе либерализма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
Лента новостейМолния