Си Цзиньпин призвал Россию и Индию расширять сотрудничество в сфере 5G

ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Китаю, Индии и России необходимо расширить сотрудничество в сфере сети 5G и высоких технологий, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами Индии и России на полях саммита G20 в Японии.
"Индии, Китаю и России необходимо выстраивать открытую мировую экономику, которая была бы на пользу зарождающимся рынкам и развивающимся странам, расширять сотрудничество в сфере сетей 5G, высоких технологий, взаимосвязанности, энергетики и в других областях", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
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Он также призвал содействовать либерализации торговли и инвестиций, продвигать реформу ВТО, прилагать усилия для решения проблемы несбалансированного развития в мире.
"Необходимо приложить усилия для защиты международного мира и стабильности, придерживаться политического урегулирования горячих вопросов, сотрудничества в совместном реагировании на угрозы глобального характера, сообща противостоять любым формам терроризма", - добавил китайский лидер.