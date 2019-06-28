Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T14:46Z
https://ria.ru/20190628/1556017325.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Краснодарский край

Оперативные службы Кубани перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Вчера, 14:46
93
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Все оперативные службы Краснодарского края переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
В период с 27 по 30 июня на территории Краснодарского края действуют пять экстренных предупреждений. На всей территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром.
"В связи с погодными условиями все оперативные службы края переведены на усиленный режим работы. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле, особенно это касается предгорных и прибрежных районов. Все пляжи, места отдыха людей должны быть под круглосуточным наблюдением специалистов", - сказал Кондратьев.
Глава края также добавил, что необходимо еще раз проверить системы оповещения, оценить силы и средства для ликвидации возможных последствий ЧС. Если потребуется, будет выделена дополнительная техника.
26 июня, 19:31
Власти Кубани пообещали обустроить около 69% дорог региона к концу года
000100
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
В МЧС рассказали о ситуации в зоне подтопления в Иркутской области
РИА
Новости
На Ямале примут программу по повышению качества воды
В Воронеже глава отделения участковых похитил у пенсионерки 2,5 млн рублей
В Москве сотрудник Росгвардии покончил с собой
Лента
новостей
В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Финансирование дорожных работ в Оренбуржье в этом году выросло в 1,5 раза
Владимирские власти помогут 48 жителям дома в Коврове после взрыва газа
Суд оставил в СИЗО двух фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"
Егорьевский мясокомбинат в Подмосковье расширил производство
В Архангельской области три человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области запустили "горячую линию" для пострадавших от паводка
В Липецке будут производить одноразовую посуду из пшеничного сырья
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов
Коридор в больнице
Региональный сосудистый центр в Оренбуржье получит новое оборудование
В Тюменской области начинают модернизировать службу занятости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
Лента новостейМолния