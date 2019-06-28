Оперативные службы Кубани перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Все оперативные службы Краснодарского края переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

В период с 27 по 30 июня на территории Краснодарского края действуют пять экстренных предупреждений. На всей территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром.

"В связи с погодными условиями все оперативные службы края переведены на усиленный режим работы. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле, особенно это касается предгорных и прибрежных районов. Все пляжи, места отдыха людей должны быть под круглосуточным наблюдением специалистов", - сказал Кондратьев.