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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО двух фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

Вчера, 14:39
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Самарский районный суд продлил сроки ареста гендиректора компании "Нефтеперевалка" Светланы Балабай и ее зама Рустама Хуснутдинова, которые являются фигурантами уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемой Балабай... до 30 сентября 2019 года включительно", - сказала судья. Аналогичное решение было принято и в отношении Хуснутдинова.
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Ранее в пятницу суд продлил срок содержания под стражей до 30 сентября еще одному фигуранту дела - гендиректору "Петронефть Актив" Владимиру Жоголеву.
В отношении остальных фигурантов действуют менее строгие меры пресечения или заочные аресты. Как сообщил сегодня утром журналистам адвокат одного из фигурантов Дмитрий Натариус, всего в уголовном деле уже 13 подозреваемых и обвиняемых.
Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти - а официально он еще не назван - будет "Транснефть".
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По мнению следствия, подозреваемые украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в нефтепровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьРоссияПроисшествия
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