Суд оставил в СИЗО двух фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Самарский районный суд продлил сроки ареста гендиректора компании "Нефтеперевалка" Светланы Балабай и ее зама Рустама Хуснутдинова, которые являются фигурантами уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемой Балабай... до 30 сентября 2019 года включительно", - сказала судья. Аналогичное решение было принято и в отношении Хуснутдинова.

Ранее в пятницу суд продлил срок содержания под стражей до 30 сентября еще одному фигуранту дела - гендиректору "Петронефть Актив" Владимиру Жоголеву.

В отношении остальных фигурантов действуют менее строгие меры пресечения или заочные аресты. Как сообщил сегодня утром журналистам адвокат одного из фигурантов Дмитрий Натариус, всего в уголовном деле уже 13 подозреваемых и обвиняемых.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти - а официально он еще не назван - будет "Транснефть".