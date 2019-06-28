В Тюменской области начинают модернизировать службу занятости

ТЮМЕНЬ, 28 июн – РИА Новости. Тюменская область вошла в число 16 пилотных регионов России, в которых будут реализованы мероприятия по повышению эффективности служб занятости в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В качестве пилотного на территории Тюменской области определен центр занятости населения Ишима и Ишимского района. Мероприятия по модернизации центра планируется завершить к концу текущего года", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, количество свободных вакансий на рынке труда Тюменской области на начало июня 2019 года превышает 28 тысяч мест, что в три раза больше, чем количество жителей, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы.

По словам главы региона Александра Моора, большую роль в этом играет активность бизнес-сообщества и благоприятный инвестицинный климат.