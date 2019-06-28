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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области начинают модернизировать службу занятости

Вчера, 14:32
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ТЮМЕНЬ, 28 июн – РИА Новости. Тюменская область вошла в число 16 пилотных регионов России, в которых будут реализованы мероприятия по повышению эффективности служб занятости в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В качестве пилотного на территории Тюменской области определен центр занятости населения Ишима и Ишимского района. Мероприятия по модернизации центра планируется завершить к концу текущего года", - сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, количество свободных вакансий на рынке труда Тюменской области на начало июня 2019 года превышает 28 тысяч мест, что в три раза больше, чем количество жителей, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы.
По словам главы региона Александра Моора, большую роль в этом играет активность бизнес-сообщества и благоприятный инвестицинный климат.
Город Тюмень
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"Мы создаем комфортные условия для ведения бизнеса. Любой, кто готов реализовывать инвестиционный проект, даже небольшой, но при этом создавать рабочие места, получает поддержку", – подчеркнул губернатор.
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Тюменская областьАлександр Моор
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