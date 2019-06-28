Эксперт назвал минусы идеи о предустановке российского ПО на смартфоны

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея обязательно предустанавливать российские цифровые приложения на электронные устройства, поставляемые в Россию, чревата ограничением конкуренции, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники и текст проекта поправок сообщила, что Минкомсвязь хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию. Как сообщил газете федеральный чиновник, проект скоро опубликуют для обсуждения. При этом поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), при том что еще недавно Минкомсвязь официально выражала скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков.

"Уже не первый раз идут разговоры про данную инициативу, я не думаю, что все производители пойдут на подобный шаг. Соответственно, подобные инициативы скорее ограничат конкуренцию", - считает Лифшиц.

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, предусматривающий, чтобы в смартфонах и компьютерах в обязательном порядке предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС.