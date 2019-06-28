Эксперт назвал минусы идеи о предустановке российского ПО на смартфоны

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея обязательно предустанавливать российские цифровые приложения на электронные устройства, поставляемые в Россию, чревата ограничением конкуренции, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники и текст проекта поправок сообщила, что Минкомсвязь хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию. Как сообщил газете федеральный чиновник, проект скоро опубликуют для обсуждения. При этом поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), при том что еще недавно Минкомсвязь официально выражала скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков.
11 июня, 01:57Huawei хочет заменить Android российской ОС, пишут СМИ
"Уже не первый раз идут разговоры про данную инициативу, я не думаю, что все производители пойдут на подобный шаг. Соответственно, подобные инициативы скорее ограничат конкуренцию", - считает Лифшиц.
В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, предусматривающий, чтобы в смартфонах и компьютерах в обязательном порядке предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС.
В феврале замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщал агентству, что служба направила в Минкомсвязь свои предложения. Служба предлагала предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО, при этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. Но в апреле глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не видит острой потребности в инициативе предустановки российских приложений на ввозимые в РФ смартфоны и планшеты.