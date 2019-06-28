Тульские власти создадут "Команду развития"

"Всего была подана 1171 заявка; 43% кандидатов – в возрасте от 22 до 24 лет, 57% - от 25 до 30 лет. Большинство из них работают в должностях специалистов, главных или ведущих специалистов и помощников, на втором месте – студенты и выпускники вузов. Интерес к проекту проявили молодые люди из девяти субъектов РФ: Тульской, Московской, Орловской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Вологодской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа", – рассказал собеседник агентства.