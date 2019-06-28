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РИА Новости
Тульская область

Тульские власти создадут "Команду развития"

Вчера, 14:15
26
© Пресс-служба правительства Тульской областиТульские власти создадут "Команду развития"
Тульские власти создадут Команду развития
© Пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 28 июн - РИА Новости. Более тысячи молодых людей из разных регионов России подали заявки для участия в проекте Тульской области по созданию Единой региональной базы управленцев нового поколения "Команда развития", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"Всего была подана 1171 заявка; 43% кандидатов – в возрасте от 22 до 24 лет, 57% - от 25 до 30 лет. Большинство из них работают в должностях специалистов, главных или ведущих специалистов и помощников, на втором месте – студенты и выпускники вузов. Интерес к проекту проявили молодые люди из девяти субъектов РФ: Тульской, Московской, Орловской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Вологодской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа", – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после обработки результатов заочного отбора кандидаты, получившие максимальное количество баллов, пройдут в очный этап проекта. По его итогам будут определены победители и сформирована "Команда развития". Затем они пройдут образовательную программу, в рамках которой подготовят проекты развития предприятий и органов власти Тульской области.
"Реализация проекта позволит выявить и обучить высокоэффективные управленческие кадры, в первую очередь, для предприятий региона и бизнеса. Особый акцент сделан на молодежь, но при этом важная роль отведена наставникам – людям, которые уже прошли серьезный путь, научились брать на себя ответственность и находить эффективные решения. Лучших участников проекта будут обучать высокопрофессиональные бизнес-тренеры, владеющие самыми современными методиками", - привели в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмина.
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Тульская областьОбщество
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